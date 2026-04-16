USKOK U NOVOJ AKCIJI: U tijeku su uhićenja u dalmatinskoj županiji te Zagrebu i okolici

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je jutros USKOK te dodao kako ih po njegovom nalogu provode Policijska uprava zagrebačka i Policijska uprava zadarska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba, dodaje USKOK te pojašnjava da se sumnja da su one u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela.

USKOK će, zaključuje, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju te o tome pravodobno obavijestiti javnost.

