I TO SMO DOČEKALI Probijena lijeva tunelska cijev tunela Gladnjici na brzoj cesti čvor Mravince – čvor TTTS

Danas, 4. prosinca 2025. u 10,30 sati uspješno je izvršen proboj lijeve tunelske cijevi tunela Gladnjici, djelomičnim miniranjem čela u stijenskoj masi 5. kategorije, sa izlazne prema ulaznoj strani tunela, čime je ostvaren još jedan značajan korak u izgradnji nove četverotračne brze ceste na dionici čvor Mravince – čvor TTTS.

Podsjećamo kako je desna tunelska cijev, duljine 330 metara, probijena 5. studenog 2025. godine.

Paralelno s radovima u tunelu, duž cijele trase izvode se zemljani radovi, široki iskopi i izgradnja nasipa, kao i armiranobetonski radovi na objektima: nadvožnjacima Karepovac i Vidovača te mastolovu i radovi zaštite od buke.

Na tunelu Gladnjici slijede armirano betonski radovi i radovi na kolničkoj konstrukciji te opremanje tunela.

Projekt „Izgradnja dionice čvor Mravince – čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5“ izvodi tvrtka STRABAG d.o.o., koja je u posao službeno uvedena 17. prosinca 2024. godine. Vrijednost ugovora iznosi 32.728.366,07 eura (bez PDV-a), a rok dovršetka radova je 24 mjeseca.