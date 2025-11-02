HRGOVIĆ: "Zaslužili smo sva tri boda, ali možemo biti zadovoljni ciklusom na gostovanjima"

U susretu 12. kola SuperSport HNL-a, nogometaši Slaven Belupa i Hajduka remizirali su bez pogodaka, 0:0. Remi je Splićanima bio dovoljan da ponovno preuzmu vrh ljestvice s ukupno 26 bodova - jednim više od najvećeg rivala, Dinama. Slaven Belupo se, pak, popeo na treće mjesto s 17 bodova, također jednim više od Lokomotive.

Nakon susreta, svoje je dojmove podijelio mladi igrač Hajduka, Šimun Hrgović, koji je istaknuo kako njegova momčad ima razloga i za zadovoljstvo, ali i za žal. "Izvukli smo bod, ali mislim da smo zaslužili sva tri. U zadnje vrijeme se Slaven Belupo poboljšao, možemo biti zadovoljni ciklusom na gostovanjima", izjavio je Hrgović, komentirajući utakmicu u Koprivnici.

Hrgović se osvrnuo i na nadolazeći dvoboj koji očekuje Bijele - utakmicu na Poljudu protiv Osijeka.

"Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica. Možda Osijek dobije pozitivan šok promjenom trenera, ali moramo se dobro pripremiti i ići na pobjedu", najavio je veznjak Hajduka.

Nakon niza teških gostovanja, Hajduk se vraća pred svoje navijače na Poljud, gdje će tražiti nova tri boda u borbi za vrh tablice i potvrdu dobre forme.