HDZ se oglasio novom objavom o dočeku rukometaša i Thompsonu

Iako su od dočeka brončanih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu prošla tri dana, situacija u političkoj areni se nimalo ne smiruje.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će na sljedećoj sjednici Gradske skupštine izglasati zahtjev za ocjenom ustavnosti Vladinog zaključka o preuzimanju organizacije dočeka rukometaša na kojem je glavna zvijezda bio Marko Perković Thompson.

Potom je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković prozvao Tomaševića i Možemo! da su paranoični.

"Pokazali su da nisu sa svojim narodom. Sad plaču i nariču kako nisu bile Čavoglave? Reprezentacija pusti Milu Kekina i kad čuju Kekina oni lete po terenu. Karikiram. Čak se malo nastojim i našaliti jer imam dojam da su ekipa iz Moramo, pardon Možemo promašili, rekli bi u susjedstvu, ceo fudbal. Sve su promašili i shvatili su to", poručio je Plenković, piše Dnevnik.hr.

Danas se pak na društvenim mrežama oglasio HDZ s novom objavom.

"Prema “logici” glavne zabraniteljice, ispada da je Thompson lani bio režimski pjevač radikalno lijeve ZG gradske vlasti, platforme Možemo i njenih SDP vodonoša. Jer je na dočeku rukometaša nakon osvajanja titule svjetskih viceprvaka u (su)organizaciji Grada Zagreba nastupio isti pjevač. Na istom Trgu bana Jelačića, početkom istog mjeseca veljače, i s istim gradonačelnikom Tomaševićem - koji je pozivao sugrađane da se u što većem broju pridruže proslavi.

A Thompson tada, kao ni ove godine, nije otpjevao "Bojnu Čavoglave". Jesu li mu to naredili Tomašević & Benčić? Hajdaš? Ili možda ipak Mile Kekin?".