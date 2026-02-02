PEHAR I BRONCE SU TU Delirij na Trgu: Tisuće navijača dočekali rukometaše

Autobus rukometne reprezentacije došao je do Trga bana Jelačića gdje ih čekaju tisuće navijača koji uglas s Hrvatskim ružama pjevaju pjesmu "Moja domovina".

Popularna pjesma Miše Kovača "Poljubi zemlju po kojoj hodaš" bila je najava za trenutak kada se su se rukometaši počeli uspinjati na pozornicu. Voditelji su prvo najavili ljude iz stručnog stožera, njihov izlazak popratile su ovacije i pljesak publike. Svi su na pozornici i pjevaju sa publikom!

Ivan Martinović je iznio pehar na pozornicu, nastao je delirij na Trgu.