Ana (45) doznala da ju muž vara pa napravila incident: "Vikendicu nećeš dobiti da financiraš svoju k*rvu! Tu sam ti dovela djecu..."

Ana je doznala da je muž s ljubavnicom i pojavila se navečer ispred tog stana vičući i lupajući po vratima.

Nakon poziva uznemirenih susjeda, žena je uhićena. Prema presudi, sve se dogodilo oko 22 sata na trećem katu stambene zgrade u Zagrebu. Učiteljica Ana (45) osuđena je za “psihičko nasilje u obitelji nad suprugom”, piše Danica.hr.

“Došla je ispred stana te lupala po vratima vičući: ‘Izađi kurvin sine! Vikendicu nećeš dobiti da financiraš svoju kurvu! Tu sam ti dovela djecu, a ti ne želiš izaći iz stana!’ To je kod njega izazvalo osjećaj uznemirenosti i povredu dostojanstva”, navodi sutkinja u presudi.

Ana je na sudu sve priznala. Doznala je, kaže, da joj suprug ima ljubavnicu, pa je bila jako povrijeđena i izgubila je kontrolu.

“Sad mi je iskreno žao zbog takvog ponašanja. Pokrenuli smo brakorazvodnu parnicu“, rekla je žena na suđenju.

Sutkinja joj je izrekla 150 eura kazne od čega joj se odbija 40 eura jer je dan provela u policijskom pritvoru. Kazna je ispod zakonskog minimuma jer je Ana dosad neosuđivana te nakon tog slučaja nisu zabilježeni nikakvi novi incidenti u obitelji.