Udala se s 21 godinu, razvela nakon dva tjedna: 'Ja sam sve plaćala'

Mlada pjevačica iz realityja Tea Bilanović otvoreno je progovorila o svom kratkom i burnom braku koji je završio nakon dva tjedna zajedničkog života. Kako je ispričala, odluka o braku bila je impulzivna i donesena u vrlo mladim godinama, a cijela priča brzo je dobila neočekivan rasplet.

"Udala sam se jako mlada, s 21 godinom. Sve se dogodilo brzo, više kao neka avantura nego ozbiljno planiranje života", otkrila je pjevačica, piše Jutarnji list.

Iako je brak formalno potrajao dulje, zajednički život trajao je svega četrnaest dana, nakon čega je odnos počeo pucati, a razvod je ubrzo postao jedino rješenje.

Ono što je posebno odjeknulo njezino je priznanje o financijskoj strani braka.

"Ja sam bila ta koja je sve financirala. Da smo imali zajedničku imovinu, vjerojatno bih ostala bez svega", iskreno je rekla.

Pjevačica je dodala kako je tada bila premlada i neiskusna te da danas na cijelu situaciju gleda potpuno drukčije, ističući kako više ne bi ulazila u odnose u kojima jedna strana nosi cjelokupni financijski teret.

Nakon kratkog braka, kako kaže, posvetila se karijeri i osobnom razvoju te danas tvrdi da je iz tog iskustva izvukla važne životne lekcije.