Potresna priča iz obalnog grada: Starija žena već dvije godine spava na otvorenom, nitko ne zna kako

Sugrađani i žitelji Mlina i Srebrenog obavijestili su novinare Du Lista i poslali fotografije starije gospođe koja već oko dvije godine živi kao beskućnica. Kako su im kazali čitatelji Du Lista spava po raznim lokacijama grada i okolice.

Navodno je prošlo ljeto spavala čak ispred Kneževa dvora, a ove godine je nekoliko noći prespavala i u crkvi sv. Josipa, koja je otvorena zbog bdijenja. Ipak, ove godine se više izmjestila iz užeg gradskog središta u Srebreno i Mline. Poslužuje se WC-ima ugostiteljskih objekata. Prema informacijama koje su zaprimili riječ je o talijanskoj državljanki, a potvrdu su zatražili od nadležnih tijela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Caritas Biskupije: „Pomogli smo i obavijestili Talijanski konzulat!“

Du List piše da su najprje kontaktirali Caritas Dubrovačke biskupije, s obzirom da su informirani kako su joj oni pružili pomoć.

-S navedenom osobom došli smo u kontakt prije otprilike tri mjeseca te smo, sukladno svojim mogućnostima i okolnostima slučaja, pružili osnovni oblik pomoći. Budući da je riječ bila o hladnim zimskim mjesecima, u suradnji s donatorima osigurana su sredstva za smještaj kako bi tijekom hladnih noći bila na toplom. Caritas Dubrovačke biskupije kontaktirao je nadležne službe, koje su upoznate s njezinim boravkom na našem području. Također je kontaktiran i Talijanski konzulat, koji je upoznat s njezinom situacijom – kazali su u Caritasu Biskupije, a Du List navodi da su poslali upit i PU dubrovačko-neretvanskoj.

MUP: „Dobili smo dojavu, ali gospođu nismo zatekli!“

-Teritorijalno nadležna policijska postaja zaprimila je dojavu građanina koji nas je obavijestio da je osoba iz opisa Vašeg upita viđena na području Župe dubrovačke, dok takvih dojava za područje Dubrovnika nismo imali. Postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici spomenutu osobu nisu zatekli na području Mlina i Srebrenog tako da u ovom trenutku ne možemo potvrditi da se radi o talijanskoj državljanki i okolnostima njenog boravka na našem području – odgovorili su iz policije.

Ako se uistinu radi o talijanskoj državljanki, odnosno državljanki Europske unije, sukladno Zakonu o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, ima pravo slobodnog kretanja Republikom Hrvatskom. U konkretnom slučaju se eventualno može raditi o prekršaju skitnje opisanom u čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora, a deportacija je moguća u slučaju pravomoćnosti sudske presude – pojasnili su iz MUP-a.

Du List piše da su proučili zakonske odredbe. Naime, Zakonom o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, a tu naravno spadaju Italija i njeni državljani, propisano je kako oni mogu boraviti u našoj državi do tri mjeseca. Uvjet je da posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu i da nisu „neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi“. Duže od toga moguće je samo u svrhu: rada, studiranja ili strukovne izobrazbe, spajanja obitelji i životnog partnerstva. U konkretnom slučaju zaista nije jasno kako je moguće da državljanka druge države uspijeva dvije godine prolaziti „ispod radara“ nadležnim službama usred jednog Dubrovnika. I da nije do sada deportirana u matičnu državu. Jer ovdje nije riječ o “kretanju”, već boravku, barem prema svim za sada nam dostupnim informacijama.

Logičnim nam se činilo s upitom su se obratiti i Gradu Dubrovniku.

Grad Dubrovnik: „Nismo zaprimili službenu obavijest!“

-Grad Dubrovnik je nadležan za postupanje u ovakvim slučajevima isključivo ukoliko Hrvatski zavod za socijalni rad donese Rješenje o smještaju osobe u privremeno prihvatilište. Sukladno važećim propisima, za osobe u situaciji beskućništva, kao i za eventualno postupanje prema stranim državljanima, nadležni su prvenstveno policija i Hrvatski zavod za socijalni rad. Grad Dubrovnik nije zaprimio službenu obavijest o konkretnom slučaju, niti vodi evidenciju o pojedinačnim postupanjima navedenih službi. Napominjemo kako komunalni redari postupaju isključivo u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti, koje ne uključuju rješavanje pitanja socijalne skrbi ili statusa stranih državljana – naveli su iz gradskih ureda te su ih uputili da se za dodatne informacije obrate nadležnim institucijama.

Toliko za sada, u iščekivanju odgovora Hrvatskog zavoda za socijalni rad i počasnom konzulatu Italije u Dubrovniku.