Svjetski novinari i influenceri nagrađeni u Rijeci: Hrvatska turistička priča ponovno u fokusu

U prekrasnom ambijentu hotela Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, večeras je održana 22. dodjela nagrada „Zlatna penkala“. Događanje tradicionalno organizira Hrvatska turistička zajednica, ovog puta u suradnji te uz podršku domaćina Turističke zajednice Kvarnera, koji se u 2026. godini ističe titulom Europske regije gastronomije. Nagrade „Zlatna penkala“ dodjeljuju se priznatim i poznatim inozemnim urednicima, novinarima, travel blogerima i influencerima za najbolje medijske objave o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji u prethodnoj godini, a na večerašnjoj svečanoj dodjeli sudjelovalo je 23 inozemnih predstavnika medija iz čak 14 zemalja.

Događanju su prisustvovali Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, Ivica Lukanović, župan Primorsko-goranske županije, Iva Rinčić, gradonačelnica grada Rijeke, kao i direktori predstavništava HTZ-a na inozemnim tržištima te ostali predstavnici turističkog sektora s područja Kvarnera.

Važnost medijskih objava u promociji Hrvatske istaknuo je direktor Staničić, koji je svim sudionicima zahvalio na doprinosu u pozicioniranju naše zemlje kao kvalitetne i atraktivne turističke destinacije. „Izuzetno nam je zadovoljstvo i ove godine odati priznanje vrhunskim inozemnim novinarima, blogerima i influencerima koji svojim radom kontinuirano doprinose prepoznatljivosti Hrvatske kao atraktivne, autentične i održive turističke destinacije. Nagrada Zlatna penkala simbol je zahvalnosti svima onima koji kroz svoje priče, reportaže i objave prenose ljepote naše zemlje milijunima čitatelja i pratitelja diljem svijeta. U vremenu snažne globalne konkurencije, vjerodostojne preporuke i osobna iskustva imaju iznimnu vrijednost. Upravo zato rad nagrađenih autora dodatno osnažuje imidž Hrvatske kao destinacije bogate prirodnim ljepotama, kulturnom baštinom i vrhunskom gastronomijom, ali i kao zemlje koja kontinuirano ulaže u kvalitetu i održivost turizma“, poručio je direktor Staničić.

Svim prisutnim inozemnim novinarima, travel blogerima i influencerima svečano su uručena posebna priznanja, dok je Grand prix kao najznačajnija nagrada „Zlatne penkale“ dodijeljena u pet kategorija, odnosno za najbolju reportažu tiskanog medija, za najbolju reportažu online medija, za najbolju radijsku reportažu ili podcast, za najbolju televizijsku reportažu te za najbolju objavu travel blogera ili influencera.

Mary Novakovich iz Velike Britanije osvojila je Grand prix za najbolju reportažu tiskanog medija i to zahvaljujući članku „Your ultimate guide to Croatia“ objavljenom u prestižnom The Daily Mailu. Riječ je o cijenjenoj putopisnoj novinarki koja istražuje manje poznata mjesta, istovremeno naglašavajući autentičnost i raznolikost destinacija.

U kategoriji najbolje online objave, Grand prix otišao je u ruke Chiare Carolei iz Italije. U svom članku na portalu La Cucina Italiana, autorica je prikazala glavne adute Ličko-senjske županije ističući netaknutu prirodu, tradicionalne vrijednosti i bogatu gastronomiju ovog kraja.

Dohyeong Park iz Južne Koreje dobitnik je Grand prixa u kategoriji televizijske reportaže, objavljene na EBS 1TV. Umjesto klasičnih turističkih lokacija, emisija istražuje skrivene dragulje Hrvatske, uključujući Ilok i Pag, s naglaskom na gastronomiju i održivi turizam, koji uvelike doprinose repozicioniranju Hrvatske kao premium destinacije.

Fergal O`Keeffe iz Irske dobitnik je glavne nagrade u kategoriji radijske reportaže/podcasta. U svom emotivnom podcastu naglasio je ljepotu hrvatskih otoka, kulture, gastronomije i topline ljudi. Epizoda je ostvarila 352.000 preuzimanja, postala je najpopularnija epizoda 2025. godine te zauzela 1. mjesto na irskoj podcast ljestvici.

Grand prix u kategoriji influencera osvojili su Agata Kopiec i Łukasz Wróblewski iz Poljske. Njihove objave na YouToubeu i Instagramu „On Vs. Ona“ donose humorističan pogled na svakodnevne situacije u vezama. Tijekom boravka u Hrvatskoj, kreativni poljski duo zabilježio je Ultra Europe u Splitu, gradske šetnje, Plitvička jezera i zalazak sunca u Zadru, spajajući humor, autentičnost i priču s putovanja ispričanu kroz iskustvo para.

Iznimno ove godine, dodijeljena su i dva posebna priznanja, i to za izuzetan medijski doprinos promociji Hrvatske i hrvatskog turizma. Jedno od njih dobio je češki Deník. Riječ je o najčitanijim novinama u zemlji koje dosežu više od 1,7 milijuna čitatelja. Projekt Croatian Deník nadovezuje se na tradiciju koja datira iz 2007. i 2008., kada su novinari izravno izvještavali s hrvatske obale. Oživljen kao dinamična digitalna platforma, i dalje donosi autentične priče i vrijedne uvide za češke turiste, a u 2025. godini ostvario je rekordan rast. Nagradu su preuzeli Jan Klička i Petr Vaňous.

Drugo posebno priznanje primio je Bartek Kieżun iz Poljske zahvaljujući dugogodišnjoj promociji Hrvatske kroz predstavljanje njezine kulture, gastronomije i prirodnih ljepota. U svojim tekstovima i projektima kontinuirano našu zemlju prikazuje na inspirativan način, koristeći snažan putopisni i vizualni pristup, baš kao i u programu Droga przez mąkę.

Dodajmo kako je u okviru ovogodišnjeg programa Zlatne penkale, Hrvatska turistička zajednica s partnerima organizirala i trodnevno studijsko putovanje. Inozemni novinari, blogeri i influenceri imali su priliku doživjeti kulturno-povijesne znamenitosti i atrakcije Opatije i Rijeke, dok je poseban naglasak stavljen na otok Krk, gdje su sudionici upoznali bogatstvo autohtonih proizvoda i tradiciju kroz kušanje vrhunskih maslinovih ulja, lokalnih vina, pršuta i sireva.

Hrvatska turistička zajednica dodjelu nagrade „Zlatna penkala“ organizira od 2005. godine s ciljem isticanja vrijednosti profesionalnog pristupa izvještavanju o Hrvatskoj i njenom turizmu, naglašavajući tako važnost medijskih objava u promociji i vidljivosti Hrvatske kao turističke destinacije.