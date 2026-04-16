Blicaju li prometne kamere na našim cestama? Mnogi vozači godinama u zabludi, MUP otkriva

U posljednjih mjesec dana dvoje ljudi je Reviji HAK postavilo gotovo isto pitanje, a ta dva slučaja spojili su u jedan. Naime, sve se svodi na sljedeće:

– Vozio sam noću i prošao sam pokraj kamere. Čini mi se da se uključio blic i da me kamera snimila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na pitanje jesu li vozili brzo, odgovorili su da nisu, ali da ne mogu biti sigurno.

Blicanje kamere bila indikacija da su vozili brže od ograničenja, ali uz jedan uvjet – da je u prometne kamere doista ugrađen i blic. Gdje ćete bolje provjeriti ove tvrdnje nego u MUP-u.

Dakle, iz HAK revije navode da su pitalipostoje li još na hrvatskim cestama kamere koje blicaju, odnosno trebaju pomoć izvora svjetlosti kada snimaju prebrze vozače. Odgovor iz MUP-a je kratak, ali jasan:

– Nastavno na upit obavještavamo Vas da sve kamere imaju ugrađenu IC rasvjetu, u spektru nevidljivom za ljudsko oko, za rad uređaja u noćnim uvjetima.

Dakle, nema više blicanja, diskretna infracrvena rasvjeta onemogućuje taj svjetlosni show i prekršaji se snimaju na način koji neće ometati vozače. Sada kad smo to riješili, imamo i savjet: vozite po pravilima i propisima, pridržavajte se ograničenja brzine i pazite na druge sudionike u prometu!

Bit će manje kazni i nesreća, a i vi ćete biti sigurniji!