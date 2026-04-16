Adio, Džinks: Otišao je čovik koji je živio za svoje misto i ljude

Napustio nas je Nikola Mužinić Džinks. Iznenada, u 76. godini života, tužna vijest odjeknula je Dalmacijom među svima koji su ga poznavali i poštovali.

Sve je dao za svoj NK „Poljičanin” iz Srinjina, za svoje misto i ljude, na svim društvenim poljima u kojima je bio aktivan. Nije bilo događanja, inicijative ili akcije u kojoj nije ostavio dio sebe, bilo kroz sport, humanitarni rad ili jednostavno kroz prisutnost i podršku ljudima oko sebe.

Srce Poljičanina i zajednice

Njegovo ime posebno je vezano uz NK „Poljičanin”, klub koji nije bio samo sportski kolektiv, već mjesto okupljanja, zajedništva i identiteta. Kroz godine, Nikola Mužinić bio je jedan od onih koji su držali klub na nogama, davali mu smisao i prenosili ljubav prema sportu na mlađe generacije.

Takav je bio i nedavno, na Memorijalnom turniru „Ivica Vuco – Drago Jukić”, gdje se okupila sva svita kako bi se odala počast braniteljima koji su utkali sebe u hrvatsku neovisnost i slobodu. Bio je tamo, među svojima, kako je i živio – skromno, ali uvijek prisutno.

Dragovoljac, domoljub, čovik

Nikola Mužinić bio je dragovoljac Domovinskog rata, ali i puno više od toga. Bio je čovjek, domoljub i humanist – onaj tip ljudi koji ne traže priznanja, nego ih dobivaju poštovanjem koje ostavljaju iza sebe.

Predstavljao je ono najbolje od dalmatinskog duha – toplinu, otvorenost, spremnost pomoći i iskrenu ljubav prema svome kraju.

Trag koji ostaje

Takvi ljudi ne odlaze u tišini – ostaju u pričama, u uspomenama, u svakom kutku mista kojem su dali sebe. Ostaju u ljudima koje su dotaknuli i u zajednici koju su gradili.

Adio, Nikola. Pamtit ćemo te.