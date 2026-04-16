Doris Dragović slavi rođendan: Glas koji je obilježio generacije i diva koja i nakon 65 godina zrači istom snagom i emocijom

Doris Dragović, rođena kao Dorotea Budimir u Splitu, već više od četiri desetljeća jedno je od najprepoznatljivijih imena domaće glazbene scene. Karijeru je započela početkom 80-ih kao članica grupe More, s kojom je ostvarila prve zapažene uspjehe, a ubrzo je krenula u solo vode i izgradila status glazbene dive.

Tijekom godina nizala je hitove koji su postali dio kolektivne memorije – od emotivnih balada do snažnih festivalskih pjesama. Njezina interpretacija, prepoznatljiva po iskrenosti i snazi, često je bila ključ uspjeha pjesama koje i danas rado slušaju različite generacije.

Eurosong i pjesma koja je obilježila karijeru

Jedan od vrhunaca njezine karijere bio je nastup na Eurosongu 1999. godine s pjesmom “Marija Magdalena”, gdje je ostvarila izniman rezultat i dodatno učvrstila status jedne od najvećih regionalnih pjevačica. Ta pjesma i danas je jedan od njezinih zaštitnih znakova.

Zanimljivost: odbila život izvan Hrvatske

Zanimljivo je da je Doris tijekom karijere imala prilike za međunarodnu karijeru i angažmane izvan Hrvatske, no svjesno je odlučila ostati vezana uz domaću publiku i Split. Često ističe da joj je obitelj i život u Dalmaciji važniji od globalne slave, što je dodatno učvrstilo njezinu autentičnost i povezanost s publikom.

Diskretna privatnost i velika emocija na pozornici

Iako je na sceni iznimno snažna i otvorena, privatni život Doris Dragović oduvijek je bio izvan fokusa javnosti. Upravo ta kombinacija skromnosti i umjetničke snage učinila ju je posebnom pojavom na estradi.

Danas, s 65 godina, Doris i dalje nastupa, puni dvorane i izaziva iste emocije kao i na početku karijere – potvrđujući da istinska kvaliteta i iskrenost nemaju rok trajanja.

