Što se događa? Europa "gasi" WhatsApp i Signal u državnim institucijama

Europske zemlje postupno uvode vlastite aplikacije za razmjenu poruka unutar državnih institucija, s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja ovisnosti o američkoj tehnologiji. Među državama koje su već krenule tim putem su Francuska, Njemačka, Poljska, Nizozemska, Luksemburg i Belgija, dok sličan potez planira i Europska komisija do kraja godine.

Riječ je o internim komunikacijskim sustavima namijenjenima državnim službenicima za razmjenu osjetljivih informacija, čime se želi izbjeći korištenje komercijalnih aplikacija nad kojima države nemaju potpunu kontrolu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sigurnost i kontrola podataka u prvom planu

Glavni razlog za ovakav potez je zabrinutost oko sigurnosti i upravljanja podacima. Iako WhatsApp i Signal koriste naprednu enkripciju, europske vlade žele imati veću kontrolu nad komunikacijom, posebno kada je riječ o metapodacima – informacijama o tome tko, kada i s kim komunicira, piše Politico.

Nizozemska ministrica za digitalizaciju Willemijn Aerdts upozorila je da se velik dio službene komunikacije odvija putem platformi nad kojima države nemaju kontrolu, što u današnjem tehnološkom okruženju predstavlja ozbiljan rizik.

Sličan stav dolazi i iz Belgije, gdje ističu kako je sve veća svijest o potrebi zaštite digitalnog suvereniteta, odnosno kontrole nad vlastitim podacima i komunikacijskim kanalima.

Novi sustavi umjesto popularnih aplikacija

Belgija je među posljednjima predstavila vlastitu aplikaciju za sigurnu komunikaciju, namijenjenu državnim dužnosnicima. Aplikacija nudi slične funkcionalnosti kao WhatsApp i Signal, ali uz dodatne sigurnosne opcije, poput stroge kontrole pristupa i zatvorenog sustava dostupnog isključivo državnim zaposlenicima.

Slična rješenja već koriste i druge europske institucije, uključujući NATO, dok Njemačka i druge zemlje razvijaju vlastite platforme za internu komunikaciju.

Strah od kibernetičkih napada

Dodatni razlog za odmak od komercijalnih aplikacija su sve češći kibernetički napadi. Nedavno su sigurnosne agencije upozorile da su hakerske skupine povezane s Rusijom ciljale političare i državne službenike putem WhatsAppa i Signala, koristeći sofisticirane phishing metode.

Upravo takvi incidenti potaknuli su vlasti da ubrzaju razvoj zatvorenih sustava komunikacije koji bi trebali smanjiti sigurnosne rizike.

Širi kontekst: ovisnost o američkoj tehnologiji

Ovaj trend dio je šire strategije Europske unije da smanji tehnološku ovisnost o Sjedinjenim Američkim Državama. WhatsApp je u vlasništvu američke kompanije Meta, dok Signal razvija organizacija sa sjedištem u SAD-u.

Događaji posljednjih godina, uključujući sigurnosne incidente i političke napetosti, dodatno su potaknuli europske vlade da traže vlastita rješenja i jačaju digitalnu neovisnost.

Komunikacija države pod većim nadzorom

Stručnjaci ističu da popularne aplikacije nisu dizajnirane za potrebe velikih državnih sustava, posebno kada je riječ o upravljanju osjetljivim informacijama.

Uvođenjem vlastitih komunikacijskih platformi države žele uskladiti način na koji bi službena komunikacija trebala funkcionirati s praksom koja se do sada oslanjala na komercijalne alate.

Očekuje se da će ovaj trend u narednim godinama dodatno jačati, a sve više europskih institucija prijeći na zatvorene i kontrolirane sustave komunikacije.