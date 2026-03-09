Gužve koje izazivaju glavobolju: Ovako izgleda ponedjeljak jutro na prilazima Splitu

I jutros su velike kolone na prilazima Splita. Ponedjeljak, reklo bi se 'ništa nova, ništa nova'...

Gužve su najizraženije na ulazima u grad iz smjera Podstrane, Kaštela i Solina. Ništa bolja situacija nije ni niz brzu cestu Klis-Solin, gdje se Google Traffic 'dobro zacrvenio'. Dakle, kolaps.

Ako planirate dolazak u Split u ovom periodu, najbolje je krenuti ranije, pratiti promet preko Google Maps ili HAK‑a, i pripremiti se na strpljivu vožnju.

Na 'staroj' kliškoj cesti se promet odvija bez poteškoća, tek nešto kraće čekanje na semafor u Solinu.

- Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - piše HAK.