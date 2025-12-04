Grozna je gužva u Splitu

Danas je u Splitu nastao ozbiljan prometni kolaps, osobito na potezu od Lovrinca prema centru grada, gdje se vozila kreću iznimno sporo ili stoje u potpunom zastoju. Gužve stvaraju duge kolone, a brojni vozači javljaju da se na pojedinim dijelovima promet praktički uopće ne odvija.

Situaciju dodatno pogoršava jaka kiša koja pada bez prestanka, usporava vožnju i smanjuje vidljivost, dok se na cestama stvaraju lokve i “čepovi” koji otežavaju protok vozila. Zbog svega navedenog očekuju se znatna kašnjenja, a vozačima se savjetuje strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca ili odgoda putovanja prema centru.

Kako kiša i dalje neumorno pada, prometne službe upozoravaju na potreban oprez i prilagođenu brzinu, uz poruku da bi se stanje trebalo postupno smirivati tek nakon što padaline oslabe.