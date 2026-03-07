Što se događa u Splitu? Pojačane policijske kontrole zakrčile prilaz centru grada

Ulica Domovinskog rata u smjeru centra grada je zakrčena, a čitatelji javljaju kako se na cesti nalazi veći broj policajaca koji provode kontrole prometa.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam kako policijski službenici provode intenzivne prometne kontrole, što je ranije i najavljeno za ovaj vikend. Naime, policija je u petak izvijestila kako će tijekom vikenda pojačano nadzirati promet s posebnim naglaskom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja i ponavljača prekršaja.

Kako su naveli iz policije, posebna pozornost posvećena je grubom kršenju ograničenja brzine, vožnji pod utjecajem alkohola, nekorištenju sigurnosnog pojasa na svim sjedalima te zaštitne kacige na motociklima. Također će se sankcionirati i distrakcije u prometu, poput korištenja mobitela tijekom vožnje ili kod pješaka.

Iz policije upozoravaju kako upravo takva neodgovorna ponašanja često dovode do najtežih prometnih nesreća.

„Sve sudionike u prometu dodatno pozivamo na oprez i poštivanje prometnih propisa kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi doveli u opasnost vlastiti, ali i život ostalih sudionika u prometu“, poručili su iz policije.

Uz sve to, u nedjelju se igra derbi na Poljudu, a očekuje se velik broj gostujućih navijača.