Kad se poklope ponedjeljak i kiša, ovako izgledaju prilazi Splitu

I jutros su velike kolone na prilazima Splita. Ponedjeljak, kiša, radovi,.., ništa nova...

Na brzoj cesti Solin–Klis promet teče usporeno radova na cesti, ali i kiše.

Gužve su standardne u oba smjera: od Podstrane prema Splitu, posebno iza hotela Lav, kao i od Kaštela prema Solinu i Splitu.

Google Maps se dobro 'crveni', kolone su kilometarske.

Ako tek krećete put Splita, naoružajte se strpljenjem. Pažljivo i smireno.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici. Zimski su uvjeti i zabrana prometa za teretna vozila s priključnim vozilom i vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na pojedinim cestama u Lici uključujući državnu cestu DC1 Vaganac-Korenica-Gračac - izvijestio je HAK u ponedjeljak ujutro.

Mogući su odroni

Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Ponegdje ima i magle. Zbog niskih temperatura moguća je i poledica. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.