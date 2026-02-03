Grad Zagreb udario na Vladu: Ovo su sljedeći potezi!

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić u svojstvu fizičke osobe podnio je danas Ustavnom sudu prijedlog za postupanje u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 2. veljače 2026. na 144. (telefonskoj) sjednici, priopćila je Gradska skupština.

- Nažalost, ovdje više nije tema niti uspjeh rukometaša, niti jedan pjevač, niti jedna pjesma, nego pitanje postojanja demokracije i ustavom zajamčenog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu - rekao je predsjednik Mišić, naglašavajući kako se "dogodio napad HDZ-a na ustavni poredak".

Ustavnom sudu predlaže se sljedeće:

1. da razmotri ustavnost i zakonitost Zaključka Vlade RH s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

2. da utvrdi da je predmetnim Zaključkom došlo do neustavnog zadiranja izvršne vlasti u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave

3. da uputi Izvješće Hrvatskom saboru o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti, radi zaštite ustavnopravnog poretka i osiguranja jamstva lokalne samouprave.

Predmetnim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske zadire u djelokrug jedinice lokalne samouprave (Grada Zagreba) preuzimanjem organizacije javnog okupljanja na javnoj površini bez suglasnosti/dozvola nadležnih lokalnih tijela, nastavlja se u priopćenju.

"Takvim postupanjem negira se ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezina djelokruga te krši načelo ustavnosti i zakonitosti kao i diobe vlasti čime se stvara opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu", stoji u zaključku prijedloga za postupanje Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je ranije danas na press konferenciji najavio da će Gradska skupština 24. veljače uputiti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključka Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša, kao i zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom planiranju.

Ukoliko se Ustavni sud ne oglasi o tim pitanjima u roku od tri mjeseca, cijela progresivna oporba ići će u skupljanje potpisa za referendum, rekao je Tomašević