Rukometaši obećali: "Ako dogodine bude medalje, pjevat će i Thompson"

Svi su se naši brončani rukometaši složili kako je atmosfera bila fantastična, a masovna podrška navijača, koji su u velikom broju stigli pozdraviti naše heroje, ostavila je snažan dojam na cijelu momčad.

Jedinstveni su u stavu da doček i proslavu medalje žele zadržati isključivo u sportskim okvirima te poručuju kako im je prioritet bio zajedno s navijačima obilježiti veliki uspjeh, bez unošenja političkih tema u cijeli događaj, piše T-portal.

Mario Šoštarić nije skrivao oduševljenje viđenim, a pohvalio je i Marka Perkovića Thompsona.

'Stvarno nevjerojatno. Ponovo smo doživjeli predivnu atmosferu na Trgu, kao i prošle godine. Hvala svim ovim divnim ljudima koji su došli, presretni smo. Thompson nam je čestitao i održao lijep govor, sve nas je to dirnulo. Bilo je zaista posebno', kazao je Šoštarić, a slično razmišlja i Luka Cindrić koji se zahvalio:

'Bilo je predivno. Hvala svim ljudima što su došli u ovako velikom broju. Stvarno smo uživali i jako smo ponosni.'

O samoj proslavi i porukama koje su željeli poslati govorio je Zvonimir Srna, naglasivši da ekipa želi zadržati sportski karakter događaja.

'Ne želimo stavljati fokus na sporedne stvari niti miješati politiku u ovo. To nam je manje važno. Htjeli smo proslaviti medalju na najbolji mogući način i mislim da smo u tome uspjeli. Hvala još jednom svima koji su došli. Ako dogodine bude medalje, bit će i Thompson', jasno je kazao Srna.

Zajedništvo ekipe i navijača istaknuo je i Dominik Kuzmanović.

'Bilo je stvarno predivno. Hvala prvo momčadi jer smo se borili do kraja, pokazali karakter i donijeli broncu u Hrvatsku. Hvala i ovim divnim ljudima. Volimo Thompsonove pjesme jer pjeva o Hrvatskoj i domoljublju, to je sve što imam za reći', kazao je Kuzmanović, a Luka Lovre Klarica je zaključio:

'Fenomenalno, kao i prošle godine. Hvala svim ljudima koji su došli u velikom broju i pokazali nam da ima smisla boriti se. Nadam se da ćemo ovo još mnogo puta doživjeti.'