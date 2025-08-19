Glasnogovornik Brodosplita bacio se u eko aktivizam, upozorava na azbestne krovove

Kako tvrdi Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita, uklanjanje azbestnih krovova postaje zajednički prioritet hrvatskih gradova i općina, koji kroz različite programe i potpore nastoje zaštititi zdravlje građana te očuvati okoliš. Sve veći broj jedinica lokalne samouprave provodi projekte sufinanciranja zamjene i zbrinjavanja azbestnih krovnih pokrova i ploča, čime se aktivno pridonosi stvaranju sigurnijeg i zdravijeg životnog okruženja. Kroz lokalne inicijative, poput programa u Poreču, Đakovu, Puli, Kastvu, Rovinju, Fažani i Općini Trnovec Bartolovečki, jasno se pokazuje zajednička namjera – ukloniti azbest iz svakodnevnog života i zamijeniti ga sigurnijim materijalima za budućnost.

Sve veći broj jedinica lokalne samouprave provodi programe sufinanciranja uklanjanja azbestnih krovnih pokrova i ploča, s ciljem zaštite zdravlja građana i očuvanja okoliša.

• Grad Poreč provodi program „Moj Poreč bez azbesta“, u sklopu kojeg je za 2025. godinu predviđeno 13.400 eura za uklanjanje azbestnih krovova.

• Grad Đakovo nastavlja s dodjelom potpora građanima: do 550 eura za zamjenu krovnog pokrova i do 1.250 eura za zbrinjavanje i odvoz azbesta.

• Grad Pula već niz godina raspisuje javne pozive za zamjenu i zbrinjavanje azbestnih krovova, redovito podržavajući građane u tim aktivnostima.

• Općina Trnovec Bartolovečki uklonila je azbestne ploče s 22 krova u 2024. godini, dok je za 2025. osigurano 13.000 eura za nastavak programa.

• Grad Kastav provodi program „Kastav bez azbesta“; novi javni poziv za uklanjanje azbesta raspisan je i u 2025. godini.

• Grad Rovinj osigurao je potpore do 1.327 eura po objektu, a u sklopu dosadašnjih aktivnosti uklonjeno je oko 600 m² azbestnih ploča.

• Općina Fažana u 2025. godini raspisala je javni poziv za sufinanciranje zamjene azbestnih krovova i zbrinjavanja ploča.

Iako se većina ovih programa financira iz lokalnih proračuna, zajednički cilj svih ovih inicijativa jest stvaranje sigurnijeg i zdravijeg životnog okruženja te uklanjanje opasnog azbestnog otpada.