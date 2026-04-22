Žena osumnjičena za krađu kozmetike i nakita u Kninu

Šteta procijenjena na 215 eura

​Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje krađe.

Sumnjiči se da je 26. ožujka i 21. travnja 2026. godine u Kninu, s ciljem ostvarenja protupravne imovinske koristi, iz trgovine otuđila razne kozmetičke proizvode te više komada nakita, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od 215 eura.

Protiv osumnjičene 36-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

