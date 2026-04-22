Close Menu

Mladi izlažu: Lisa Nimanbegu otvara izložbu i vodi radionicu inspiriranu morem

U programu otvorenja održat će se prigodna radionica i razgovor s autoricom

Drugu izložbu u jedanaestom ciklusu "Mladi izlažu" u Zoni otvorit će Lisa Nimanbegu. Otvorenje izložbe je u subotu, 25. travnja, u 18 sati, a može se pogledati do 22. svibnja. U programu otvorenja održat će se prigodna radionica i razgovor s autoricom.

- Njeno stvaralaštvo inspirirano je fascinacijom morem i njegovim simbolima, a u radovima često povezuje motiv mora s unutarnjim svijetom. Osim kroz izložene radove i razgovor, autorica će se predstaviti i kroz radionicu. Uz Lisinu asistenciju i kreativnost sudionika, poliuretanska pjena pretvarat će se u alge, ribe, rakove i školjke. Sudionici će moći eksperimentirati i slobodno oblikovati vlastite jedinstvene kreacije koje oživljavaju njihovu maštu - najavljuje Blaženka Miše, kustosica izložbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lisa Nimanbegu rođena je 2003. godine u Podgorici. U Crnoj Gori završila je slikarstvo u srednjoj likovnoj školi, a 2025. preddiplomski studij kiparstva na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Vodila je brojne likovne radionice s djecom, sudjelovala na grupnim  izložbama te u 2023. održala svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom “More, more”.

Aktivnost se provodi uz financijsku podršku Europske unije kroz program Erasmus+.

lisa foto 01
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0