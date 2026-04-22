Zbog radova u Salonitanskoj ulici mijenjaju se trase autobusa

Od četvrtka, 23.04.2026., radi osiguranja bolje protočnosti vozila na linijama br. 2A, 37 i 38, mijenja se režim prometovanja navedenih linija zbog radova na rekonstrukciji raskrižja u Salonitanskoj ulici (ŽC 6137), u zoni raskrižja s državnom cestom D8 (Širina).

Autobusna stajališta Sveti Kajo 2 i Solin Amfiteatar 2 privremeno neće biti u funkciji, a kao zamjensko stajalište uspostavlja se privremena autobusna stanica u Kaštelanskoj ulici, odmah iza nadvožnjaka.

Sukladno navedenom, linije br. 2A, 37 i 38, iz smjera Trogira, prometovat će obilazno sljedećom trasom:

SALONITANSKA – KAŠTELANSKA – DON FRANE BULIĆA – PUT KAVE – IVANA PAVLA II – SPLITSKA, nakon čega linije nastavljaju prometovati prema Dujmovači svojom uobičajenom trasom.

Na izmijenjenoj trasi koristit će se sva usputna autobusna stajališta, a po završetku radova linije će se vratiti na uobičajeni režim prometovanja.