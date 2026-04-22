U Šibeniku uhićen 25-godišnjak: U stanu pronađen amfetamin, vaga i oprema za drogu

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u utorak, 21. travnja u Šibeniku obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni 25-godišnjak boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: jedna pvc vrećica ispunjena drogom amfetamin bruto težine 32 grama, digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge amfetamin, jedan pvc smotuljak s tragovima droge amfetamin i jedan mobitel.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 25-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.