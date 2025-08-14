Glasnogovornik splitskog škvera: "Moby Drea odlazi, a nadomak NP Krka su tone azbesta!"

Nakon što je odlučeno da brod Moby Drea napusti splitski škver zbog opasnosti od ilegalnog stranog azbesta, glasnogovornik DIV Grupe Josip Jurišić upozorava na "legalnu" azbestnu prijetnju kod Drniša, piše Morski.hr.

- Problem zbrinjavanja azbestnih ploča nije prisutan samo u Splitu ili Vranjicu, pa objavljujem novu priču iz Drniša. Iako to nije moja dužnost, progovaram javno jer većina šuti. Neki su ravnodušni, a neki bi najradije da azbest ostane zakopan - s istinom.

U napuštenoj vojarni Trbounje, samo 900 metara od prvih kuća i 1,5 km od rijeke Čikole, srušeni su hangari čiji su krovovi od azbestnih ploča. Sve je porušeno, a materijal se krši i vjetar ga raznosi. Govorimo o tonama i tonama azbesta. . I sve to samo nekoliko kilometara od Nacionalnog parka Krka - kaže Jurišić.

Otvara li se problematikom broda Moby Drea nacionalna azbestna Pandorina kutija, ili se radi o pokušavanju skretanja pozornosti s gostujućeg azbesta na talijanskom brodu na onaj na domaćem terenu.