Velika sreća u obitelji Perković, Thompson ima razloga za ponos: "Bez vas ovo ne bi bilo moguće"

Dok se Thompsonova kći Diva Marija Perković već istaknula u glumi i vojnoj karijeri, njezina mlađa sestra Katarina krenula je potpuno drugačijim putem.

Šesnaestogodišnja Katarina sve više pažnje privlači u svijetu jahanja, sportu koji zahtijeva veliku predanost, disciplinu i posebnu povezanost s konjima. Njezin napredak vidljiv je kroz aktivnosti u konjičkom klubu, a nedavno ga je potvrdila i novom nagradom, javlja Showbuzz.

"Sjajna vožnja, držanje naših planova i samo biti svoj... Tako smo ponosni na vas. Jedva čekamo vidjeti što će budućnost donijeti. Svi članovi našeg tima odradili su nevjerojatan posao ovog vikenda. Dvije bronce i jedno zlato", poručili su iz kluba na društvenim mrežama te dodali: "Dragi roditelji, hvala vam na podršci. Bez vas ovo ne bi bilo moguće."

Podsjetimo, glazbenik iz Čavoglava i njegova supruga Sandra Perković zajedno su od ranih 2000-ih i imaju petero djece – uz Divu Mariju i Katarinu, tu su i njezina blizanka Cvita te sinovi Šimun Petar i Ante Mihael.