Izraelski vojnici razbili kip Isusa u Libanonu, evo kako su kažnjeni

Dvojica izraelskih vojnika osuđena su na 30 dana zatvora i udaljena iz borbenih aktivnosti nakon što je objavljena fotografija na kojoj jedan od njih čekićem razbija kip Isusa u kršćanskom selu na jugu Libanona.

Incident se dogodio tijekom operacija izraelske vojske na području sela Debel, gdje živi kršćanska zajednica. Prema dostupnim informacijama, jedan vojnik razbio je kip, dok je drugi fotografirao događaj.

Objava fotografije tijekom vikenda izazvala je val međunarodnih reakcija i osuda.

Reakcija izraelskog vrha

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio je incident “najoštrijim riječima”, naglašavajući da takvo ponašanje nije prihvatljivo.

Interna istraga i nove mjere

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su kako je provedena interna istraga koja je utvrdila da je još šest vojnika bilo prisutno tijekom incidenta.

Kako navode, oni nisu pokušali zaustaviti uništavanje kipa niti su događaj prijavili nadređenima.

Za njih su najavljeni dodatni razgovori i moguće disciplinske mjere koje će biti donesene na zapovjednoj razini.

Kazne za odgovorne

Dvojica vojnika koji su izravno sudjelovali u incidentu kažnjeni su zatvorskom kaznom od 30 dana te su udaljeni iz borbenih aktivnosti.

Ovaj slučaj dodatno je pojačao osjetljivost situacije u regiji, osobito zbog činjenice da se incident dogodio u kršćanskoj zajednici.