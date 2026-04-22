Split domaćin Sportskog dana za djecu s oštećenjem sluha

Kineziološki fakultet u Splitu u subotu, 9. svibnja, bit će domaćin Sportskog dana Hrvatskog deflimpijskog odbora, događaja koje već godinama uspješno povezuje djecu s oštećenjem sluha i širu sportsku zajednicu. Očekuje se oko stotinu sudionika, među kojima četrdesetak djece i šezdesetak odraslih, što potvrđuje velik interes koji je ovaj program pobudio već prošlogodišnjim izdanjem.

Program će se odvijati od 9 do 14 sati na dvjema lokacijama, u sportskoj dvorani Kineziološkog fakulteta na Teslinoj 6 te u svečanom amfiteatru na Teslinoj 10. Djeca s oštećenjem sluha i njihovi vršnjaci zajedno će sudjelovati u aktivnostima motoričkog razvoja, juda, rukometa i futsala, uz stručno vodstvo profesionalnih trenera i podršku prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Paralelno će se u amfiteatru odvijati edukativni program namijenjen roditeljima, trenerima, učiteljima i svima koji rade s djecom.

Edukativni dio donosi predavanja o motoričkom razvoju djece, pravilnoj prehrani mladih sportaša i mentalnom treningu, a poseban naglasak stavljen je na panel raspravu o radu u elitnom sportu. U njoj će sudjelovati Ante Kraljević, izbornik hrvatske futsal reprezentacije gluhih koja je nedavno osvojila treće mjesto na Europskom prvenstvu, te Jakov Previšić, sportski direktor Hrvatskog deflimpijskog odbora s bogatim iskustvom iz NK Hajduk i višestrukim osvajanjem olimpijskih, svjetskih i europskih medalja s rukometnom reprezentacijom gluhih. Posebno ime među predavačima je i Marko Mastelić, atletski trener s iskustvom nastupa na Olimpijskim, Paraolimpijskim i Deflimpijskim igrama, zaslužan za zlatnu medalju Mie Nekić na Deflimpijskim igrama te dobitnik državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ za 2025. godinu. Program će zaokružiti i praktična radionica osnova znakovnog jezika u sportu, a ulaz na edukativni dio slobodan je za sve zainteresirane.

Sportski dan dio je šireg programa „Uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u redovan sustav sporta“ koji Hrvatski deflimpijski odbor provodi s ciljem poticanja djece na bavljenje sportom, pružanja stručne podrške roditeljima i približavanja rada s osobama s oštećenjem sluha široj javnosti. Rezultati tog programa već su vidljivi jer su na Deflimpijskim igrama u Tokiju, održanima od 15. do 26. studenoga 2025. godine, nastupila tri mlada sportaša koji su izravno proizašli iz njega, a dvoje ih se vratilo sa zlatnim medaljama. Hrvatska je na tim Igrama ostvarila i povijesni uspjeh jer su 34 sportaša u sedam sportova osvojila ukupno devet medalja od kojih četiri zlatne i pet brončanih, čime je Hrvatska zauzela 14. mjesto u ukupnom poretku.

Ovogodišnji Sportski dan organizira se u suradnji s Kineziološkim fakultetom u Splitu te Splitskim i Županijskim sportskim savezom gluhih. Pozivamo roditelje, trenere, učitelje i sve koji rade s djecom da sudjeluju u događaju koji spaja sport, edukaciju i inkluziju.

Prijave su otvorene putem poveznice https://forms.gle/8JYdUsjfionjoNkN8, a sudjelovanje je otvoreno za sve koji žele biti dio priče koja dokazuje da sport doista nema granica.