Autohtone pasmine Istre dobivaju novu šansu: Zaboravljene životinje postaju premium proizvod

Od gotovo zaboravljenih do tržišnog aduta, autohtone istarske pasmine poput istarskog goveda, koze, ovce i tovara ponovno dobivaju na važnosti. Ne predstavljaju samo dio tradicije, već i vrijedan resurs za održivu poljoprivredu, autentične proizvode i razvoj turizma. Istra je stavila u fokus to svoje izvorno blago i osmišljenim projektima spašava ih od nestanka, piše HRT.

Snažno i izdržljivo - istarsko je govedo nekada bilo glavna radna snaga na poljima i pašnjacima, danas je simbol očuvanja autohtonih pasmina. David Poropat na svojoj ih farmi ima 15-ak te još pedesetak istarskih tovara. Odlučan je u namjeri da sačuva te plemenite životinje.

- Ljubav, strast, tradicija, a ne ekonomska isplativost. Više naginjem ovim drugim kategorijama ljubav, strast tradicija koja je došla od mog pradjeda, djeda, kaže David Poropat, uzgajivač, Poreč.

Zahvaljujući entuzijastima poput Davida, najviše je učinjeno na očuvanju istarskog goveda. Početkom 90-ih bilo je samo stotinjak grla, sada ih je više od dvije i pol tisuće. Njegovo je meso zaštićeno europskom oznakom izvornosti.

- Ne može svatko jesti meso istarskog goveda. To je specijalitete i na europskom novu specijalitete. Tko ima dobru platežnu moć neka ga jede, rekao je Aldo Štifanić, uzgajivač, Višnjan.

Istarsko je govedo sačuvano zahvaljujući pomno osmišljenom modelu koji se temelji na više segmenata: od uzgojnog programa, vlastite banke gena, sigurnog otkupa mesa do brendiranja jela od boškarina. Na različite se načine pomaže uzgajivačima.

- Ono što je na neki način najbitnije je stvoriti gospodarski okvir funkcioniranja gdje oni mogu postati na neki način ekonomski neovisni, izjavio je Edmondo Šuran, Agencija za ruralni razvoj.

Po istom se receptu žele spasiti istarska koza, ovca i tovar.

Važno je to radi očuvanja genske baštine, bioraznolikosti, tradicije.

- Istarske pasmine su duboko vezane sa životom i podnebljem Istre tako da čine jedan dio identiteta Istre, kazao je Ante Ivanković, nacionalni koordinator za očuvanje animalnih genetskih resursa.

Uzgoj autohtonih pasmina podupire i mjerodavno ministarstvo.

- Od 1921. do 1926. preko 500 tisuća eura pomoći. Sad je u tijeku obrada isplate sredstava; preko 240 tisuća eura pomoći. Tako svim našim uzgajivačima dajemo do znanja da smo tu, izjavio je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH.

Povezivanje poljoprivrede, enogastronomije i turizma u Istri se pokazalo kao uspješan model za očuvanje ugroženih životinja. Ta će se veza dodatno osnažiti projektom Cesta autohtonih pasmina.