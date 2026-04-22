Uhićen 50-godišnjak zbog iznude: Prijetnjama i kamatama tražio stotine tisuća eura od oštećenih

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela Iznuda. Jučer, 21. travnja 2026. godine uhićen je, doveden u službene prostorije te je nad njim provedeno istraživanje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je prije nekoliko godina 50-godišnjak oštećenom posudio 15 000 €, a kada je oštećeni zbog određenih razloga odlučio raskinuti ugovor s 50-godišnjakom i vratiti mu novac uz razumnu kamatu, 50-godišnjak je uz prijetnje da će ubiti njega i njegovu obitelj tražio da mu isplati iznos od 300 000 €, nakon čega je oštećenog svakodnevno zvao, slao mu prijeteće poruke te je dolazio na adresu stanovanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak od 2018. g. u dva navrata drugom oštećenom muškarcu također posudio iznos od 15 000 € sa kamatom koja je u početku iznosila 7% mjesečno, a poslije i znatno više. S obzirom na to da je 50-godišnjak oštećenom i njegovoj obitelji upućivao prijetnje zbog straha za sebe i svoju obitelj, oštećeni je 50-godišnjaku isplatio oko 90 tisuća € na ime duga i kamata, ali je 50-godišnjak tražio da mu isplati još novca.

Jutros je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.