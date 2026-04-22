Uskoro stiže velika promjena u zdravstvu

Isti liječnik u Hrvatskoj može jednim klikom poslati e-recept putem CEZIH-a za lijek s liste HZZO-a, dok za one lijekove koji nisu na popisu pacijenti i dalje moraju fizički dolaziti u ordinaciju po papirnatu tiskanicu – "bijeli recept" koji još uvijek nije digitaliziran.

Iz Ministarstva zdravstva za DNEVNIK.hr poručuju da kontinuirano rade na unaprjeđenju sustava i najavljuju da je rješenje na vidiku.

Nove funkcije sustava, navode, zahtijevaju određeno vrijeme, strojne resurse i financijska sredstva za realizaciju.

"U pravilu se najprije implementiraju funkcionalnosti koje pokrivaju veći broj korisnika, a 'bijeli' recept koristi znatno manji broj osoba nego prethodno uvedene funkcionalnosti poput ePomagala, eUputnice, eNalaza, eKartona, Portala zdravlja i niza drugih", poručili su.

Ministarstvo je, navode, prepoznalo potrebu informatizacije procesa propisivanja i izdavanja lijekova temeljem "bijelog" recepta, ali i čitav niz drugih potrebnih funkcionalnosti.

Najavili su nadogradnju sustava CEZIH s 11 novih funkcija. Jedna od njih je i "Usluga razvoja i implementacije 'bijelog recepta'".

"Prema planu realizacije, očekuje se da bi početkom 2027. godine središnji dio sustava CEZIH bio uspješno nadograđen s funkcionalnošću propisivanja i izdavanja lijekova temeljem 'bijelog' recepta. To konkretno znači da građani, ako njihov izabrani liječnik to ocijeni opravdanim, ne bi trebali osobno dolaziti po tiskanicu 'bijelog' recepta u ordinaciju liječnika, već bi takav lijek bio propisan putem 'bijelog' eRecepta", poručili su iz Ministarstva za DNEVNIK.hr.