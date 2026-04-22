Pijan za volanom u Splitu: Ponavljaču prekršaja 10 dana zatvora i zabrana vožnje

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana 55-godišnjem vozaču prema kojem su policijski službenici Prve policijske postaje postupali u utorak, 21. travnja 2026. godine u Splitu. U ponoć policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 55-godišnjak za kojeg je utvrđeno da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,83 g/kg.

Isključen je iz prometa, zadržan do otrježnjenja, uhićen i odveden na sud. S obzirom na to da je ponavljač prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da mu se izrekne kazna zatvora. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 10 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Također, određeno mu je zadržavanje nakon čega je 55-godišnjak predan u zatvor.

