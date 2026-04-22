Velika promjena na splitskoj Rivi! Uklonit će se "vješala" i otvorit će se pogled prema Palači

Nakon završetka turističke sezone Split bi trebao krenuti u rekonstrukciju središnjeg dijela Rive, projekta procijenjenog na oko 3,5 milijuna eura. Najavu je na društvenim mrežama objavio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, istaknuvši da je glavni projekt predan za dozvolu te da je Grad spreman za izvedbu.

"Nakon sezone krećemo u radove rekonstrukcije centralnog dijela Rive, vrijedne oko 3,5 milijuna eura. Glavni projekt je predan za dozvolu i spremni smo za izvedbu. Riva dobiva otvoreniji pogled prema Palači i zelenilu, novu rasvjetu, hortikulturu i urbanu opremu, a "vješala" odlaze u povijest", objavio je Šuta.

Otvoreniji prostor i novi vizualni identitet

Prema dostupnim prikazima rješenja, zahvat bi trebao bitno promijeniti izgled središnjeg dijela splitske Rive. U fokusu je otvaranje prostora i čišći vizualni odnos prema Dioklecijanovoj palači i postojećem zelenilu, uz istodobno uvođenje nove rasvjete, hortikulturnog uređenja i urbane opreme.

Jedna od najuočljivijih promjena odnosi se na uklanjanje postojećih elemenata koje su građani godinama kolokvijalno nazivali "vješalima". Umjesto njih predviđeno je suvremenije i vizualno suzdržanije rješenje zaštite od sunca i vremenskih uvjeta.

Sudeći prema prikazima iz projektne dokumentacije, odabran je tzv. "harmonika sustav - sistem 1", odnosno rješenje s platnom koje se prikuplja u sredini. Na vizualizacijama su prikazane i otvorena i zatvorena varijanta sustava, što upućuje na fleksibilno korištenje ovisno o vremenskim prilikama i potrebama prostora.

U obrazloženju rješenja navodi se da se sustav pokazao prikladnim za postizanje minimalnog vizualnog dojma, dok bi se u daljnjoj razradi trebali dodatno specificirati tehnički detalji kako bi se konačno rješenje prilagodilo uvjetima prostora i mogućnostima izvedbe.

Zadržavanje dizajna uz prilagodbu novim potrebama

Projekt, prema prikazanim skicama, ne ide prema potpunom prekidu s dosadašnjim oblikovanjem prostora, nego prema svojevrsnom "upcycle" pristupu. To znači da se dio postojećeg oblikovnog jezika i konstrukcijskih elemenata nastoji zadržati, ali uz prilagodbu novim funkcionalnim i estetskim zahtjevima.

Vizualizacije upućuju na uklanjanje vertikalnih elemenata, zadržavanje postojećih temelja gdje god je to moguće te uvođenje novog "štiketa", odnosno konstruktivnog rješenja prilagođenog novim potrebama i uvjetima. Takav pristup, barem prema predstavljenom konceptu, trebao bi omogućiti ekonomičniju rekonstrukciju uz manje zahvate u postojeću podlogu.

Nova faza uređenja jednog od najprepoznatljivijih gradskih prostora

Rekonstrukcija središnjeg dijela Rive jedan je od zahvata koji će sigurno izazvati velik interes javnosti, ne samo zbog vrijednosti projekta, nego i zbog simboličke važnosti tog prostora za Split. Riva je istodobno dnevni boravak grada, reprezentativna šetnica i jedno od najfrekventnijih turističkih mjesta, pa će svaka promjena njezina izgleda biti pod povećalom građana i struke.

Najavljeni zahvat zato će se promatrati i kao test ravnoteže između suvremenih potreba, funkcionalnosti i očuvanja identiteta prostora. Uklanjanje "vješala", otvaranje pogleda prema Palači te uvođenje nove opreme i zelenila gradska uprava predstavlja kao iskorak prema uređenijoj i vizualno pročišćenijoj Rivi.