Brod s azbestom je danas trebao napustiti Split. Neće, dali mu još 15 dana

Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu "Moby Drea", koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene, brodogradilište "Brodosplit" radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana, priopćili su iz ministarstva prošli ponedjeljak. Međutim, danas im je - taman kada je rok za napuštanje luke prošao - uvaženo produljenje roka.

Vlasnik broda "Moby Drea" sada ima dodatnih 15 dana da brod iz brodogradilišta i iz teritorijalnog mora napusti Republiku Hrvatsku.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djelomično je uvažilo zahtjev vlasnika broda „Moby Drea“ za produljenjem roka u kojem im je bilo naloženo uklanjanje broda te im je dan novi rok od dodatnih 15 dana u kojem moraju ukloniti brod iz brodogradilišta i iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Također je Brodosplitu d.d. zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbestnih ploča na brodu „Moby Drea“, dok će izvršenje ovog Rješenja nadzirati Lučka kapetanija Split", priopćili su iz ministarstva.

Podsjetimo, Građanska inicijativa Zdravi Split ponovno je podigla glas protiv broda Moby Drea, koji je već neko vrijeme privezan u splitskom škveru, a za koji tvrde da predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju zbog prisutnosti azbestnog otpada. Dosada su održana tri prosvjeda.

Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata provela je nadzor u splitskom brodogradilištu Brodograđevna industrija Split d.d. zbog planirane demontaže azbestnih panela s broda Moby Drea, koji plovi pod talijanskom zastavom.