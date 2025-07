GDJE ĆE ZAVRŠITI AZBEST? Jurišić iz Brodosplita: "Nije me briga, nije moj posao"

Brod Moby Drea dotegljen je u splitski Škver!

S praznih navoza glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić umirivao je javnost preko predstavnika brojnih medija koji su došli izvijestiti o potencijalno opasnom, štetnom poslu za širu zajednicu, poslu demontaže nekih 350 tona (!) panela s broda, panela u kojima je - azbest.

- Imamo sve dozvole za ovaj posao, mi smo luka posebne namjene i sve nadležne službe su upoznate, a ako netko od odgovornih želi doći i provjeriti što se i kako radi, samo naprijed.

Uglavnom, riječ je azbestnim pregradama dimenzija nekih 2,10 metara puta 60 centimetara, koji će se doslovno 'odvidavati', s tim da te vide ne ulaze direktno u azbest, u materijal, ali svejedno će se zalijevati jednom tekućinom poput deterdženta. Mi ćemo odmah napraviti mjerenja zraka u brodu kako bi utvrdili eventualno postojanje i količinu azbestnih i drugih čestica, a potom će naši radnici krenuti s poslom. Imaju posebna jednokratna odijela, doslovno 'svemirska', a ispred broda će biti spremnik u koji će se bacati ta zaštitna odjeća svaki dan i potom će se pohraniti na isto mjesto gdje i azbestne ploče koje su komprimirane, nije azbest u niti jednom trenutku slobodan i lebdi po zraku. Ti paneli, čim se oslobode, bit će u stavljeni u jednu vrstu kontejnera i odmah ukrcani u kamione tvrtke CIAK koja ih dalje odvozi u nepoznatom smjeru, oni su ovlašteni za zbrinjavanje takve vrste otpada... - kod ovog dijela su se novinari začudili.

- Kako ne znate gdje će na koncu završiti azbest?!

- To je posao firme CIAK, nije me briga gdje će oni odvesti, to nije moj posao, imaju dozvole za zbrinjavanje takve vrste otpada. - otklonio je Jurišić mogućnost da je odgovornost škvera gdje će završiti azbest.

Pitali smo glasnogovornika splitskog brodogradilišta (zločesti bi rekli da u škveru rade samo radnici - Cestara), dok smo čekali brod Moby Drea, o nekim detaljima posla samog demontiranja azbestnih pregrada, detalja koje znaju stručnjaci za manipuliranje ovakvom vrstom opasnih tvari. Ponovno, otklonio je svaku sumnju u opasnost, Jurišić tvrdi kako su strojevi koji će filtrirati zrak na brodu za vrijeme posla predviđeni za takve opasne zadatke, kao i da će se cijelo vrijeme mjeriti koncentracija azbesta u zraku...