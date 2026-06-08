Sve su karte na stolu: Tomislav Šuta predstavlja prvu godinu mandata u Splitu

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta poziva sve zainteresirane građanke i građane na predstavljanje rezultata prvih 12 mjeseci svog mandata, koje će se održati u utorak, 9. lipnja 2026. godine u 12 sati u Tehnološkom parku Split.

Nakon službenog predstavljanja, građani će od 12:00 do 16:00 sati imati priliku upoznati se s najvažnijim projektima, mjerama i aktivnostima provedenima u protekloj godini, kao i s planovima i prioritetima za daljnji razvoj Splita.

Iz Grada Splita pozivaju sve građanke i građane da iskoriste ovu priliku za informiranje o projektima koji, kako ističu, oblikuju budućnost grada.