Mali nogometaši na Mertojaku odali počast hrvatskim braniteljima kroz emotivan turnir: "Heroji žive dok ih se sjećamo"

Na nogometnom igralištu u Perivoju Majke Terezije na Mertojaku u subotu je održan 19. Memorijalni turnir "Andrija Bartulić – Toni", u organizaciji HVIDR-e Split i Gradskog kotara Mertojak. Drugu godinu zaredom Mertojak je bio domaćin ovog značajnog događaja koji kroz sport, zajedništvo i sjećanje čuva uspomenu na jednog od legendarnih zapovjednika 4. gardijske brigade i istaknutog hrvatskog branitelja Andriju Bartulića – Tonija.

Turnir je okupio velik broj djece, hrvatskih branitelja, članova braniteljskih udruga, obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja te brojne uzvanike iz društvenog i političkog života.

Među nazočnima su bili: Obitelj Andrije Bartulić, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, ravnatelj ljekarni Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović, zamjenik načelnika Općine Podstrana Tomislav Buljan, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša Ivan Turudić.

Program je vodila Edita Lučić Jelić.

Posebnost turnira bila je činjenica da su dječje nogometne ekipe nastupale pod imenima slavnih ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, čime su najmlađi na simboličan način odali počast hrvatskim braniteljima i njihovoj žrtvi za slobodu Hrvatske.

Na turniru su sudjelovale ekipe HOS-a (OŠ Strožanac), 141. brigade (OŠ Sućidar), 72. bojne Vojne policije (OŠ Ravne Njive – Neslanovac), 6. domobranske pukovnije (OŠ Kamen), BAT-a (OŠ Mejaši), 4. gardijske brigade (OŠ Gripe), 114. brigade (OŠ Žrnovnica) i 40. inženjerijske bojne (OŠ Pujanke).

Nakon zanimljivih i borbenih utakmica ostvareni su sljedeći rezultati:

1. mjesto – HOS (učenici OŠ Strožanac)

2. mjesto – 72. bojna Vojne policije (učenici OŠ Ravne Njive – Neslanovac)

3. mjesto – 114. brigada (učenici OŠ Žrnovnica)

Za najbolje pojedince turnira proglašeni su:

Najbolji vratar – Ivan Peraica

Najbolji igrač – Petar Sliško

Najbolji strijelac – Karlo Karlo

Prisutnima se obratila predsjednica Gradskog kotara Mertojak i hrvatska braniteljica Jagoda Cicvarić Goreta koja je istaknula važnost očuvanja uspomene na Andriju Bartulića – Tonija i svih hrvatskih branitelja.

– Andrija Bartulić bio je jedan od legendarnih zapovjednika 4. gardijske brigade, čovjek kojeg su krasili hrabrost, odlučnost i neizmjerna ljubav prema Domovini. Njegov doprinos nije završio završetkom Domovinskog rata. Nastavio je predano djelovati među hrvatskim braniteljima, svjestan da se vrijednosti za koje se borilo moraju čuvati i prenositi novim naraštajima – poručila je Cicvarić Goreta.

Posebno je naglasila njegovu ulogu u organiziranju brojnih domoljubnih aktivnosti i okupljanja kojima se promicala istina o Domovinskom ratu i štitilo dostojanstvo hrvatskih branitelja.

– Ono zajedništvo koje danas vidimo na velikim domoljubnim okupljanjima i koncertima Marka Perkovića Thompsona, Andrija Bartulić prepoznao je i gradio mnogo ranije, među onima koji su razumjeli koliko je važno čuvati nacionalni ponos, identitet i uspomenu na hrvatske branitelje – istaknula je.

Predsjednik HVIDR-e Split Zdravko Galić uručio je zahvalnice sudionicima i podupirateljima turnira te se prigodnim riječima zahvalio svima koji već devetnaest godina čuvaju uspomenu na Andriju Bartulića – Tonija.

Organizatori su istaknuli kako memorijal nije samo sportsko natjecanje, nego snažna poruka zajedništva, domoljublja i poštovanja prema hrvatskim braniteljima.

„Heroji žive dok ih se sjećamo. A mi ćemo se Andrije Bartulića – Tonija sjećati s ponosom, zahvalnošću i poštovanjem“, poručeno je na kraju memorijalnog turnira.