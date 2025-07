Moby Drea s 350 zona azbesta dotegljen u Škver! Iz Brodosplita umiruju javnost, stručnjaci sumnjaju

Brod Moby Drea dotegljen je u splitski Škver!

S praznih navoza glasnogovornik Brodosplita umirivao je javnost preko predstavnika brojnih medija koji su došli izvijestiti o potencijalno opasnom, štetnom poslu za širu zajednicu, poslu demontaže nekih 350 tona (!) panela s broda, panela u kojima je - azbest.

Vratimo se međutim nakratko koji dan unatrag: vijest o velikom poslu za Škver brzo je izazvala reakcije javnosti kad se doznalo da pola stoljeća star putnički brod Moby Drea ide prema Splitu kako bi se iz unutrašnjosti broda odstranio azbest! Taj posao, potvrdio je to danas i glasnogovornik Brodosplita, nisu prihvatili Turci ili Grci, iako je brod bio puno bliže njima za tegalj u neki od tamošnjih brodogradilišta. Zašto, nije poznato, vjerojatno jer je Brodosplit ponudio povoljniju opciju 'zbrinjavanja' opasne materije koja se koristila u gradnji prije pola stoljeća, kao vatrostalni materijal.

I tako je Moby Drea stigao na dublji vez splitskog škvera gdje će se iduća dva mjeseca uklanjati tih oko 350 tona azbesta iz pregrada u unutrašnjosti broda.

Glasnogovornik Josip Jurišić pokušao je umiriti javnost...

- Imamo sve dozvole za ovaj posao, mi smo luka posebne namjene i sve nadležne službe su upoznate, a ako netko od odgovornih želi doći i provjeriti što se i kako radi, samo naprijed.

Uglavnom, riječ je azbestnim pregradama dimenzija nekih 2,10 metara puta 60 centimetara, koji će se doslovno 'odvidavati', s tim da te vide ne ulaze direktno u azbest, u materijal, ali svejedno će se zalijevati jednom tekućinom poput deterdženta. Mi ćemo odmah napraviti mjerenja zraka u brodu kako bi utvrdili eventualno postojanje i količinu azbestnih i drugih čestica, a potom će naši radnici krenuti s poslom. Imaju posebna jednokratna odijela, doslovno 'svemirska', a ispred broda će biti spremnik u koji će se bacati ta zaštitna odjeća svaki dan i potom će se pohraniti na isto mjesto gdje i azbestne ploče koje su komprimirane, nije azbest u niti jednom trenutku slobodan i lebdi po zraku. Ti paneli, čim se oslobode, bit će u stavljeni u jednu vrstu kontejnera i odmah ukrcani u kamione tvrtke CIAK koja ih dalje odvozi u nepoznatom smjeru, oni su ovlašteni za zbrinjavanje takve vrste otpada... - kod ovog dijela su se novinari začudili.

- Kako ne znate gdje će na koncu završiti azbest?!

- To je posao firme CIAK, nije me briga gdje će oni odvesti, to nije moj posao, imaju dozvole za zbrinjavanje takve vrste otpada. - otklonio je Jurišić mogućnost da je odgovornost škvera gdje će završiti azbest.

Pokušali smo doći do odgovora iz CIAK-a, zvali na fiksni kontakt telefon te poslali mail s upitom. Kad nam odgovore gdje će s azbestom, istog trenutka ćete znati i vi dragi čitatelji.

A u međuvremenu smo pitali glasnogovornika splitskog brodogradilišta (zločesti bi rekli da u škveru rade samo radnici - Cestara), dok smo čekali brod Moby Drea, o nekim detaljima posla samog demontiranja azbestnih pregrada, detalja koje znaju stručnjaci za manipuliranje ovakvom vrstom opasnih tvari. Ponovno, otklonio je svaku sumnju u opasnost, Jurišić tvrdi kako su strojevi koji će filtrirati zrak na brodu za vrijeme posla predviđeni za takve opasne zadatke, kao i da će se cijelo vrijeme mjeriti koncentracija azbesta u zraku...

Naravno, kada bi se ovaj posao obavio po pravilima struke i kada bi se sve provelo uz posebnu pažnju struke i nadležnih službi, vjerojatno bi se smanjila i doza straha među građanima. Jer riječ je poslu kojeg jest ugovorila privatna tvrtka, ali je potencijalno izuzetno riskantan za širu zajednicu.

A 'izvođač', Brodosplit i njihov šef Tomislav Debeljak, u posljednjih nekoliko godina nisu baš pokazali da im se treba vjerovati na riječ... Nadamo se kako će inspektori zaštite na radu, Nastavni zavod za javno zdravstvo te službenici nadležnih ministarstava (a više njih ovdje bi imalo posla) budno pratiti što se događa na navozima Brodosplita...