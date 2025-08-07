Inspekcija o brodu Moby Drea i azbestu u splitskom brodogradilištu: "Otpad se ne smije zbrinuti u Hrvatskoj"

Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata provodi nadzor u splitskom brodogradilištu Brodograđevna industrija Split d.d. zbog planirane demontaže azbestnih panela s broda Moby Drea, koji plovi pod talijanskom zastavom. Informaciju je potvrdio sam Inspektorat u službenom priopćenju.

Prema dosadašnjim nalazima, uklanjanje spornih panela još nije započelo. Trenutno se na brodu provode pripremni radovi, koji uključuju premještanje namještaja s broda. Demontaža, koja podrazumijeva rukovanje opasnim otpadom, zasad nije krenula.

Azbestni otpad ne može ostati u Hrvatskoj

Inspektorat je upozorio brodogradilište da otpad koji sadrži azbest, a koji će nastati demontažom, nije moguće zbrinuti u Hrvatskoj. Na to ih obvezuje članak 117. Zakona o gospodarenju otpadom. O tim ograničenjima bit će obaviješten i vlasnik broda.

Paneli koji sadrže azbest klasificiraju se kao opasan otpad. Njihovo zbrinjavanje zahtijeva provođenje posebnog notifikacijskog postupka, sukladno europskoj Uredbi 1013/2006. Tek nakon toga moguće je ishoditi odobrenje nadležnog tijela za prekogranični transport otpada.

Nadzor se nastavlja radi zaštite zdravlja i okoliša

Državni inspektorat naglašava da se nadzor u splitskom škveru nastavlja. Cilj je jasan – zaštita javnog zdravlja, okoliša te interesa Republike Hrvatske.