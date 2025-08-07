Close Menu

"OVAJ BROD MORA OTIĆI IZ SPLITA!" – Građanska inicijativa Zdravi Split uputila dramatično pismo vrhu države

Najavljen je novi prosvjed u Splitu

Građanska inicijativa Zdravi Split uputila je otvoreno pismo najvišim državnim dužnosnicima, upozoravajući na ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju zbog prisutnosti azbestnog otpada na brodu Moby Drea, koji je još uvijek privezan u splitskom škveru.

"Obraćamo vam se u ime tisuća građanki i građana zbog opravdane i rastuće zabrinutosti", navodi se u uvodu pisma upućenog predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću, predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, ministru mora Olegu Butkoviću, županu Blaženku Bobanu i splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Skandalozan eksces u Solinu

Situacija je dodatno eskalirala 4. kolovoza, kada su, prema tvrdnjama inicijative, na lokaciji "Širina" u Solinu radnici bez zaštitne opreme počeli ručno razbijati azbestne cijevi. "Bez kontrole, bez sigurnosne opreme, bez nadzora", ističu iz Zdravog Splita. Fotografije i videozapisi tog događaja već su dostupni javnosti.

Odgovornom smatraju Div grupu, u vlasništvu Tomislava Debeljaka, angažiranu za građevinske radove na toj lokaciji. "U uređenim državama, takvo postupanje završava zatvorskom kaznom. U Hrvatskoj institucije šute", poručuju.

"Tko ga štiti i zašto?"

Građanska inicijativa upozorava kako isti poduzetnik stoji i iza Brodosplita, gdje se nalazi sporni brod. "Ako ovako postupa dok su oči javnosti uprte u njega, što radi kada ga nitko ne gleda?", pitaju. "Debeljak se ponaša kao da je nedodirljiv. Tko mu to dopušta? Tko ga štiti i zašto?"

"Odgovorite nam tko je odlučio da Split primi otpad koji su odbacile druge zemlje?", stoji u pismu. "Pokažite da Hrvatska ne prima otpad koji drugi odbijaju!"

Udruga Zdravi Split najavila je i treći javni prosvjed protiv broda Moby Drea, koji se trenutačno nalazi u splitskom škveru. Prosvjed i prosvjedna šetnja gradskim središtem održat će se u ponedjeljak, 11. kolovoza, s početkom u 11 sati na Matejuški.

"Nećemo šutjeti, nećemo odustati!"

"Ne tražimo očitovanja, analize, najave i priopćenja. Tražimo samo jedno – OVAJ BROD MORA OTIĆI IZ SPLITA!", ističu iz inicijative. Upozoravaju da će, ako institucije ne reagiraju, pokrenuti sve raspoložive mehanizme prema europskim tijelima – od Europske komisije do Europskog parlamenta.

"Nećemo dopustiti da Split postane europsko odlagalište opasnog otpada. Nećemo šutjeti. Nećemo odustati. Jer Split nije i neće biti žrtva."

Podrška gradonačelnika Šute

Inicijativa ističe kako uživa javnu podršku gradonačelnika Tomislava Šute, koji je "svojim dolaskom među građane i inzistiranjem na transparentnosti pokazao da stoji uz zdrav razum i volju svojih sugrađana". Ipak, podsjećaju da ključne odluke ne leže na lokalnoj razini.

"Ako brod ostane, smatramo vas odgovornima za sve moguće posljedice", zaključuju iz Zdravog Splita, jasno poručujući: "Vi ste tu zbog nas, a ne mi zbog vas!"

