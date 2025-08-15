FOTOGALERIJA Pečeno se na veliko prodaje u centru Sinja. Pogledajte prizore

Tisuće hodočasnika okupljaju se danas u Gospinom svetištu u Sinju na proslavi svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije. Od ranih jutarnjih sati, hodočasnici se ispovijedaju u svetištu, a prva misa "zornica" bila je u 4 sata. Potom su se mise održavale svakog sata, sve do 9.30 sati, kada je Gospina svetišta krenuo svečani ophod, u kojem sudjeluje cijeli Sinj, Cetinska krajina i šira okolica.

Alkarski momci, odjeveni u stare odore, nose staru Gospinu sliku okićenu zlatom, dragim kamenjem i zavjetnim darovima. S tom slikom na četiri strane blagoslivlja se grad i cijela Cetinska krajina.

Procesiju i svečanu misu predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Od 15 sati mise ponovno slijede svakog sata.

Svečana večernja koncelebrirana misa na Trgu dr. F. Tuđmana u 18 sati predvodit će provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Siniša Balajić, a završna misa dana je u 21 sat u svetištu okuplja vjernike uz predvođenje mons. Antuna Sentea, rektora Svetišta sv. Josipa u Karlovcu.

Pečeno se prodaje, mnogi kupuju...

Osim vjerskih događaja, kako smo ranije pisali, na ulicama Sinja mogu se pronaći razni štandovi na kojima se prodaje drvenarija, suveniri, hrana i slično. Posjetili smo nekoliko štandova na kojima se prodaje pečeno meso, a najviše se nudi janjetina i odojak. Cijene pečenog mesa kreću se od 25 do 45 eura po kilogramu. Očekivano, najjeftiniji je odojak, a najskuplja janjetina.

Što smo snimili na jednom od štandova u centru Sinja, pogledajte u nastavku. Sve je snimio naš fotoreporter Roko Pavlinušić.

Više detalja o događanjima uz Veliku Gospu u Sinju, pogledajte u nastavku: