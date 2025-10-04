FOTO Splitski festival jedrenja 2025.: Mrduja izlazi na Zapadnu obalu. Evo prizora

Splitski akvatorij i ove je jeseni središte nautičkih uzbuđenja! Naime započeo je Splitski festival jedrenja 2025., manifestacija koja se održava od 20. rujna do 19. listopada. Ovogodišnje izdanje traje čak pet vikenda, a donosi bogat program regata i popratnih događanja za sve generacije jedriličara.

Večerašnje prizore s mora zabilježio je Siniša Vickov, koji je snimio detalje sa Zapadne obale i koncert grupe Gustafi.

Raspored regata

Labud Classic (20.–21. rujna)

Regata klasičnih jedrilica u organizaciji JK Labud , kojom tradicionalno započinje festival.

Regata optimista i kriterijska regata regije Jug — pravi mali spektakl mladih jedriličara.

94. izdanje najmasovnije hrvatske regate , na legendarnoj ruti Split – otočić Mrduja – Split .

Novo izdanje u organizaciji JK Zenta , koje dodatno obogaćuje festivalski kalendar.

81. izdanje prestižnog natjecanja koje povezuje Split i Vis — pravi vrhunac jesenskog jedrenja.

Novitet ovogodišnje Viške regate je aplikacija KWINDOO, koja omogućuje praćenje i obradu rezultata u stvarnom vremenu — korak naprijed prema modernizaciji i digitalizaciji natjecanja na Jadranu.