FOTO Splitski festival jedrenja 2025.: Mrduja izlazi na Zapadnu obalu. Evo prizora

Evo kako je na Zapadnoj obali u Splitu

Splitski akvatorij i ove je jeseni središte nautičkih uzbuđenja! Naime započeo je Splitski festival jedrenja 2025., manifestacija koja se održava od 20. rujna do 19. listopada. Ovogodišnje izdanje traje čak pet vikenda, a donosi bogat program regata i popratnih događanja za sve generacije jedriličara.

Večerašnje prizore s mora zabilježio je Siniša Vickov, koji je snimio detalje sa Zapadne obale i koncert grupe Gustafi.

FOTO I VIDEO Spektakl u splitskom kanalu: "Fatamorgana" slavila na 94. Mrdujskoj regati!

Raspored regata

  • Labud Classic (20.–21. rujna)
    Regata klasičnih jedrilica u organizaciji JK Labud, kojom tradicionalno započinje festival.
  • Mala Mrduja (26.–28. rujna)
    Regata optimista i kriterijska regata regije Jug — pravi mali spektakl mladih jedriličara.
  • Mrdujska regata (4. listopada)
    94. izdanje najmasovnije hrvatske regate, na legendarnoj ruti Split – otočić Mrduja – Split.
  • Šoltanska regata (11.–12. listopada)
    Novo izdanje u organizaciji JK Zenta, koje dodatno obogaćuje festivalski kalendar.
  • Viška regata (17.–19. listopada)
    81. izdanje prestižnog natjecanja koje povezuje Split i Vis — pravi vrhunac jesenskog jedrenja.

More jedara ispod Sustipana: Startala 94. Mrdujska regata, zaplovilo oko 200 brodova

 

Novitet ovogodišnje Viške regate je aplikacija KWINDOO, koja omogućuje praćenje i obradu rezultata u stvarnom vremenu — korak naprijed prema modernizaciji i digitalizaciji natjecanja na Jadranu.

