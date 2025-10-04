FOTO Splitski festival jedrenja 2025.: Mrduja izlazi na Zapadnu obalu. Evo prizora

Splitski akvatorij i ove je jeseni središte nautičkih uzbuđenja! Naime započeo je Splitski festival jedrenja 2025., manifestacija koja se održava od 20. rujna do 19. listopada. Ovogodišnje izdanje traje čak pet vikenda, a donosi bogat program regata i popratnih događanja za sve generacije jedriličara.
Raspored regata
- Labud Classic (20.–21. rujna)
Regata klasičnih jedrilica u organizaciji JK Labud, kojom tradicionalno započinje festival.
- Mala Mrduja (26.–28. rujna)
Regata optimista i kriterijska regata regije Jug — pravi mali spektakl mladih jedriličara.
- Mrdujska regata (4. listopada)
94. izdanje najmasovnije hrvatske regate, na legendarnoj ruti Split – otočić Mrduja – Split.
- Šoltanska regata (11.–12. listopada)
Novo izdanje u organizaciji JK Zenta, koje dodatno obogaćuje festivalski kalendar.
- Viška regata (17.–19. listopada)
81. izdanje prestižnog natjecanja koje povezuje Split i Vis — pravi vrhunac jesenskog jedrenja.
Novitet ovogodišnje Viške regate je aplikacija KWINDOO, koja omogućuje praćenje i obradu rezultata u stvarnom vremenu — korak naprijed prema modernizaciji i digitalizaciji natjecanja na Jadranu.