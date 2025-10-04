More jedara ispod Sustipana: Startala 94. Mrdujska regata, zaplovilo oko 200 brodova

Danas točno u 11 sati startala je 94. Mrdujska regata u akvatoriju podno Sustipana, a sam početak označio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Ovogodišnja Mrdujska regata bit će vrhunac Festivala jedrenja, manifestacije u organizaciji Jedriličarskog kluba Labud, koja je započela 20. rujna regatom tradicijskih krstaša Labud Classic, a završit će 19. listopada poznatom Viškom regatom. Nakon uspješno održane Male Mrduje, današnja velika regata ponovno okuplja brojne jedriličare, zaljubljenike u more, tradiciju i sport.

Organizatori su najavili pravi festival jedara i vjetra na ruti Split – Mrduja – Split, a prisutno je oko 200 brodova koji su stvorili spektakularan prizor u splitskom kanalu.

Osim sportskog dijela, ovogodišnja Mrduja donosi i bogat popratni program: od humanitarnih akcija i glazbenih koncerata do zabave na Zapadnoj obali, koja će, kao i svake godine, živjeti u ritmu mora i jedara.

Mrduja je puno više od regate: to je simbol Splita i Dalmacije, tradicija duga gotovo stoljeće i dio identiteta grada koji svake jeseni spaja sport, more i zajedništvo.