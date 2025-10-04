FOTO I VIDEO Spektakl u splitskom kanalu: "Fatamorgana" slavila na 94. Mrdujskoj regati!

Danas točno u 11 sati započela je 94. Mrdujska regata u akvatoriju podno Sustipana. Početak ovog tradicionalnog jedriličarskog spektakla označio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz pljesak okupljenih i zvuk sirena koji su najavili još jedan praznik mora i jedara.
Regata je ponovno okupila brojne zaljubljenike u jedrenje, tradiciju i sport, a na startu se našlo oko 200 brodova, koji su ispunili splitski kanal spektakularnim prizorom bijelih jedara.
Vrhunac festivala jedrenja
Ovogodišnja Mrduja predstavljala je vrhunac Festivala jedrenja, manifestacije u organizaciji Jedriličarskog kluba Labud. Festival je započeo 20. rujna regatom tradicijskih krstaša Labud Classic, a trajat će sve do 19. listopada kada će biti održana poznata Viška regata.
Nakon uspješno održane Male Mrduje, današnja velika regata nastavila je tradiciju povezivanja sporta, mora i zajedništva, čime je još jednom potvrđeno da je Mrduja puno više od same sportske utrke – ona je simbol Splita i Dalmacije, dio identiteta grada i tradicije koja traje gotovo cijelo stoljeće.
Osim sportskog dijela, Mrduja je i ove godine ponudila bogat popratni program. Humanitarne akcije, glazbeni koncerti i zabava na Zapadnoj obali dodatno su obogatili događaj, a cijeli Split živio je u ritmu mora i jedara.
Organizatori su i ovoga puta najavili pravi festival vjetra i jedara na ruti Split – Mrduja – Split, a brojna publika mogla je uživati u nesvakidašnjem morskom prizoru.
Pobjeda za pamćenje
Slavlje je pripalo posadi "Fatamorgana", koja je odnijela pobjedu u ovogodišnjoj Mrduji. Član pobjedničke posade Mate Arapov izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatom:
"Super je osjećaj, nismo se ovome nadali, ali uvjeti su dopustili. Bilo je zahtjevno, na startu se dosta toga dogodilo. Cijelo vrijeme smo vozili, nismo stali, trud nam se isplatio i jako smo zadovoljni. Mislim da je naša posada odradila odličan posao, bili su tu mladi i stari. Poslije dugo godina opet smo uspjeli pobijediti i jako smo sretni zbog toga."
Mrdujska regata još jednom je potvrdila svoj status jednog od najvažnijih sportskih i društvenih događaja u Dalmaciji. Gotovo stoljeće duga tradicija i dalje spaja more, sport i ljude, čuvajući duh zajedništva i ljubavi prema jedrenju.
