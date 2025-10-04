FOTO I VIDEO Spektakl u splitskom kanalu: "Fatamorgana" slavila na 94. Mrdujskoj regati!

Danas točno u 11 sati započela je 94. Mrdujska regata u akvatoriju podno Sustipana. Početak ovog tradicionalnog jedriličarskog spektakla označio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz pljesak okupljenih i zvuk sirena koji su najavili još jedan praznik mora i jedara.

Regata je ponovno okupila brojne zaljubljenike u jedrenje, tradiciju i sport, a na startu se našlo oko 200 brodova, koji su ispunili splitski kanal spektakularnim prizorom bijelih jedara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vrhunac festivala jedrenja

Ovogodišnja Mrduja predstavljala je vrhunac Festivala jedrenja, manifestacije u organizaciji Jedriličarskog kluba Labud. Festival je započeo 20. rujna regatom tradicijskih krstaša Labud Classic, a trajat će sve do 19. listopada kada će biti održana poznata Viška regata.

Nakon uspješno održane Male Mrduje, današnja velika regata nastavila je tradiciju povezivanja sporta, mora i zajedništva, čime je još jednom potvrđeno da je Mrduja puno više od same sportske utrke – ona je simbol Splita i Dalmacije, dio identiteta grada i tradicije koja traje gotovo cijelo stoljeće.

Osim sportskog dijela, Mrduja je i ove godine ponudila bogat popratni program. Humanitarne akcije, glazbeni koncerti i zabava na Zapadnoj obali dodatno su obogatili događaj, a cijeli Split živio je u ritmu mora i jedara.

Organizatori su i ovoga puta najavili pravi festival vjetra i jedara na ruti Split – Mrduja – Split, a brojna publika mogla je uživati u nesvakidašnjem morskom prizoru.

Pobjeda za pamćenje

Slavlje je pripalo posadi "Fatamorgana", koja je odnijela pobjedu u ovogodišnjoj Mrduji. Član pobjedničke posade Mate Arapov izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatom:

"Super je osjećaj, nismo se ovome nadali, ali uvjeti su dopustili. Bilo je zahtjevno, na startu se dosta toga dogodilo. Cijelo vrijeme smo vozili, nismo stali, trud nam se isplatio i jako smo zadovoljni. Mislim da je naša posada odradila odličan posao, bili su tu mladi i stari. Poslije dugo godina opet smo uspjeli pobijediti i jako smo sretni zbog toga."

Mrdujska regata još jednom je potvrdila svoj status jednog od najvažnijih sportskih i društvenih događaja u Dalmaciji. Gotovo stoljeće duga tradicija i dalje spaja more, sport i ljude, čuvajući duh zajedništva i ljubavi prema jedrenju.