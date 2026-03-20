FOTO Pogledajte kako požar u Solinu izgleda iz Podstrane

Više od 40 vatrogasaca gasi požar koji je u petak oko 19 sati izbio iznad Solina. Prema informacijama iz Županijskog vatrogasnog centra Split, za sada nisu ugroženi stambeni ni drugi objekti, no vatra se širi u smjeru Kozjaka.

Gori borova šuma i raslinje na području Rupotine

Prema prvim informacijama, požar je planuo na području Rupotine, točnije kod Voljka, gdje gore uglavnom borova šuma i nisko raslinje. Na terenu su angažirana 43 vatrogasca s područja Solina, Kaštela i Splita, koji se s vatrom bore uz pomoć 15 vozila.

Gašenje požara dodatno otežava jak vjetar, koji pridonosi širenju vatre prema vrhu Kozjaka. Vatrogasci će, prema dostupnim informacijama, na požarištu ostati cijelu noć kako bi spriječili daljnje širenje i stavili vatru pod nadzor.

Glavni vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević potvrdio je za HRT da kuće trenutačno nisu ugrožene.

Kako doznajemo, vatrogasci su uspjeli donekle požar staviti pod nadzor, ali još će se cijela situacija, kako smo i ranije pisali, pratiti i gasitelji će na terenu biti cijelu noć.

Vatrogasci ostaju na požarištu cijelu noć

Iako objekti za sada nisu u opasnosti, situacija se i dalje pomno prati na terenu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i vjetra, vatrogasce očekuje zahtjevna noć u borbi s vatrenom stihijom iznad Solina.

Na kraju, donosimo vam i kako požarište izgleda iz daljine. Snimljeno je sa Svetog Martina u Podstrani, a sve je zabilježio Antonio Bradarić.