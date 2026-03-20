FOTOGALERIJA I VIDEO Doznaju se novi detalji požara u Solinu. Evo kako izgleda najteže pogođeni dio šume

Danas u 19 sati i 7 minuta zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Kozjaka iznad Solina.

Gašenje požara otežavaju jak vjetar i teško pristupačan teren, zbog čega je intervencija zahtjevna za vatrogasne snage na terenu.

U akciji gašenja sudjeluju 43 vatrogasca s 15 vozila iz operativnih područja Solin, Split i Kaštela. Istodobno su vatrogasci iz operativnih područja Trogir i Omiš stavljeni u pripravnost.

Za sada nema informacija o ugroženosti objekata, a više detalja očekuje se nakon što vatrogasci stave požar pod nadzor.