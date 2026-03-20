FOTO I VIDEO Ovako požar izgleda sa Zapadne obale u Splitu

Danas oko 19 sati došlo je do požara u Solinu na području Rupotine na lokaciji Put Voljaka. Prema informacijama vatrogasaca s terena, u gašenju sudjeluju ekipe iz Splita, Solina i Kaštela.

Za sada nema ugroze za ljude ni za imovinu, no intervenciju dodatno otežava snažan vjetar koji vatrogascima pravi probleme.

Za sada nema novih informacija, za sada su vatrogasci na terenu i u tijeku je gašenje požara!

Zanimljive fotografije snimio je naš čitatelj Vedran Vrtlar, a on je snimio solinskog požara sa Zapadne obale u Splitu.

Evo prizora:

Pogledajte JOŠ VIŠE FOTOGRAFIJA: