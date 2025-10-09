Evo što o dočeku Nove godine na Rivi kažu iz Grada

Jutros smo iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, doznali da bi Splićane u 2026. trebali uvesti Dalmatino i Željko Bebek. Legendarni bend iz Splita već desetljećima puni koncertne dvorane i niže evergreene, a svaka riječ napisana o Bebeku je suvišna. Ovaj dvojac značio bi zagarantiran ludi doček i krcatu Rivu.

Međutim, informaciju da organizacija ovogodišnjeg dočeka neće "pasti" na gradsku tvrtku Žnjan d.o.o. demantirali su nam iz Banovine.

"Damir Karaman ni na koji način nije uključen u organizaciju dočeka Nove godine na splitskoj Rivi. Istu organizira tvrtka Žnjan d.o.o., u suradnji s Gradom Splitom i Turističkom zajednicom", upravo su nam odgovorili iz Grada.

Podsjetimo, kružila je riječ da će organizaciju voditi splitski estradni manager Damir Karaman, koji nam je to jutros i demantirao.

"To nema veze s istinom. Ljudi me zovu, a ja prvi put čujem za to. Dezinformacija", kazao je Karaman za Dalmaciju Danas.