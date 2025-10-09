Close Menu

Evo što o dočeku Nove godine na Rivi kažu iz Grada

Kružila je riječ da će organizaciju voditi splitski estradni manager Damir Karaman

Jutros smo iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, doznali da bi Splićane u 2026. trebali uvesti Dalmatino i Željko Bebek. Legendarni bend iz Splita već desetljećima puni koncertne dvorane i niže evergreene, a svaka riječ napisana o Bebeku je suvišna. Ovaj dvojac značio bi zagarantiran ludi doček i krcatu Rivu.

Doznajemo tko će Splićane na Rivi uvesti u 2026. godinu

Karaman demantira: "Ovogodišnji doček nije u mojoj organizaciji, to nema veze s istinom"

Međutim, informaciju da organizacija ovogodišnjeg dočeka neće "pasti" na gradsku tvrtku Žnjan d.o.o. demantirali su nam iz Banovine.

"Damir Karaman ni na koji način nije uključen u organizaciju dočeka Nove godine na splitskoj Rivi. Istu organizira tvrtka Žnjan d.o.o.,  u suradnji s Gradom Splitom i  Turističkom zajednicom", upravo su nam odgovorili iz Grada.

Podsjetimo, kružila je riječ da će organizaciju voditi splitski estradni manager Damir Karaman, koji nam je to jutros i demantirao.

"To nema veze s istinom. Ljudi me zovu, a ja prvi put čujem za to. Dezinformacija", kazao je Karaman za Dalmaciju Danas.

