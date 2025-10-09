Doznajemo tko će Splićane na Rivi uvesti u 2026. godinu

Bore Balboe i Peki zagrijali su Splićane i njihove goste na prošlogodišnjem novogodišnjem dočeku na Rivi. Njihov nastup bio je uvod u glazbeni spektakl koji je uslijedio, nastup Dubioze kolektiv. Nakon odbrojavanja i vatrometa koji je obasjao nebo iznad Splita, zabava se nastavila uz svjetski poznatog švicarskog DJ-a i producenta DJ Antoinea.

Kako Dalmacija Danas doznaje iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, Splićane bi u 2026. trebali uvesti Dalmatino i Željko Bebek. Legendarni bend iz Splita već desetljećima puni koncertne dvorane i niže evergreene, a svaka riječ napisana o Bebeku je suvišna. Ovaj dvojac značio bi zagarantiran ludi doček i krcatu Rivu.

U kuloarima se spominje da organizacija ovogodišnjeg dočeka neće "pasti" na gradsku tvrtku Žnjan d.o.o. već na splitskog estradnog managera Damira Karamana, poznatog po organizaciji raznih koncerata, a posljednji značajniji događaj u njegovoj organizaciji bio je domoljubni koncert "Neka vide da nas ima" u Škopljancima povodom 30. godišnjice Oluje.

Damir Karaman bio je dugogodišnji suradnik Željka Keruma te jedan od šefova njegovih nekadašnjih izbornih kampanja.