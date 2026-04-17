Teška sezona, veliki odlazak i trofej spasa: Priča koju navijači Hajduka ne zaboravljaju

Na današnji dan 2023. godine je preminuo Josip Mićo Duvančić

Na današnji dan, prije tri godine, napustio nas je Josip Mićo Duvančić, trener Hajduka iz sezone 1976./77. Bila je to teška sezona; na kraju se bilo osmo u prvenstvu. Ivić je otišao u veliki Ajax, a Jerković, Džoni i Buljan morali su u vojsku, odakle će Iko u bundesligaški HSV. "Zlatna generacija" ostala je na Kataliniću, Šurjaku, Mužiniću, Peruzoviću, Đorđeviću...

U Kupu pobjednika kupova izvukli smo moćni Atletico Madrid i, mada se donijelo obećavajućih 0:1 s "Vicente Calderóna", u Splitu se nije moglo protiv Madriđana; bilo je 1:2. Tamo su bili Argentinac Ayala, Brazilac Pereira...

Eto, sad to bar djeluje kao neko čudo i nestvarno da smo se tada nosili s tako velikim europskim momčadima...

Nadolazili su mladi lavovi, predvođeni Davorom Čopom te Zlatkom i Zoranom Vujovićem. Ali sezona je ipak bila trofejna, na neki način spašena. Osvojen je Kup, u finalu s Budućnosti u Beogradu, nakon produžetaka, lijepim golovima: najprije šutom s nekih dvadesetak metara Šime Luketina, a onda je pred sam kraj to potvrdio Slaviša Žungul, "gerdmilerovskim" udarcem glavom, nakon centaršuta Ivice Šurjaka.

Tomislav Ivić posebno je cijenio Duvančića, pa ga je, kao trenera tuzlanske Slobode, koja je u to vrijeme igrala odličan nogomet, izabrao za svog nasljednika u Hajduku. Kažu da je Ivić čak savjetima pomogao pred to finale Kupa s Budućnosti 1977.; važno je bilo nastaviti niz i ostati veliki klub.

A pomogao je, kažu, i Mićo za onu titulu Hajduka 1979. u mrtvoj trci s Dinamom, kad kao trener niškog Radničkog nije baš žestoko išao protiv Hajduka u pobjedi Splićana 2:0 i prevažnog gola Marija Bolljata.

Hvala Vam, šjor Mićo, za peti Kup u nizu i uspomene nas dice. Ostat ćete uvijek u pričama hajdukologije.